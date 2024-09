Regain - aplikacija koja pomaže smanjiti prekomjerno korištenje pametnih telefona

OSNOVNI PODACI Naziv Regain Namjena Smanjuje prekomjerno korištenje pametnih telefona Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Pametni telefoni postali su praktično neodvojivim dijelom naše svakodnevnice, a dok je dio tog vremena sasvim opravdan, dobar dio toga odnosi se na pregledavanje raznovrsnog, ne pretjeranog korisnog ili kvalitetnog sadržaja, kojim smo svakodnevno bombardirani. Da bi stvar bila gora, mnogi teško nalaze način kako uspješno smanjiti korištenje pametnih telefona.

Srećom, već odavno postaje raznovrsne aplikacije koje pomažu da se smanji prekomjerno korištenje telefona, a Regain se svrstava među popularnije i sasvim zgodno osmišljene aplikacije toga tipa (potrebno je dati čitav niz dozvola da bi aplikacija mogla normalno funkcionira, pa to valja imati na umu).

Premda se može činiti da je riječ o tek još jednoj do aplikacija koja će jednostavno blokirati aplikacije nakon isteka određenog vremena, Regain nudi i neke vrlo praktične mogućnosti. Tako je moguće podesiti da se smanji korištenje popularnih društvenih mreža, ali je moguće isključiti i notifikacije kako bi se usredotočilo na važnije zadatke.

Osim toga, zgodno je i to što će aplikacije poslužiti i za detaljan uvid u to koliko se i kako koristio pametni telefon, tu je i mogućnost definiranja rasporeda na temelju kojeg će korištenje pametnog telefona biti blokirano, a tu je i osobni vodič (Raga) koji pomaže smanjiti ili ublažiti ovisnost o pametnom telefonu. Dakako, tu su i neke druge mogućnosti, a svakako je dobro i to što se Regain može koristiti sasvim besplatno.