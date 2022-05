Moove - domaća aplikacija za pregled raznih događanja, smještaja i gastro ponude u Hrvatskoj

OSNOVNI PODACI Naziv Moove Namjena Otkrivanje turističke ponude u Hrvatskoj Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Moove je domaća aplikacija koja nekako uspijeva proći prilično nezapaženo, no zapravo je riječ o lijepo napravljenoj aplikaciji koja itekako ima što ponuditi. Naime, nudi informacije o danima gradova, općina i županijama, no daleko je važnije to što na jednom mjestu popisuje aktualna događanja u Hrvatskoj kao i atrakcije koje vrijedi posjetiti.

Štoviše, tu je i pregled druge ponude kao što je gastro ponuda i ponuda smještaja čime se ova aplikacija pozicionira kao odličan izvor inspiracije kamo pobjeći za vikend ili neki dulji odmor i iznova otkrivati Hrvatsku i pri tome se dobro zabaviti ili opustiti, a jednako će biti korisna domaćim korisnicima kao i stranima (dostupna je na pet jezika).

Zasad je još uvijek službeno u beti, no sama aplikacija prilično dobro funkcionira, a premda se potiče otvaranje korisničkog računa, aplikaciju se može koristiti kao gost (no tada se neće dobivati notifikacije) Sučeljem dominira mapa na kojoj su prikazane lokacije za koje postoje razna događanja, a pri tome se uzima u obzir i lokacija.

Dodirom na točku, dobiva se pregled koja su događanja planirana zajedno s datumima. Uz pregled na mapi, tu je i kalendar događanja pa je lako planirati što bi vrijedilo posjetiti. Osim toga, pregled na mapi je moguće i filtrirati te isključiti prikaz određene kategorije događanja, a podržano je i pretraživanje.

Bilo kako bilo, Moove je zanimljiva aplikacija koja pomaže otkriti brojna zanimljiva događanja u Hrvatskoj, zajedno s ponudom smještaja i gastro ponudom i zgodnim pregledom atrakcija za brojne gradove i odredišta u Hrvatskoj.