MUBI - streaming servis za istinske zaljubljenike u kinematografiju

OSNOVNI PODACI Naziv MUBI Namjena Streaming servis za ljubitelje kinematografije Android Google Play iOS App Store Cijena 54,99 kn mjesečno

MUBI je zanimljiv filmski streaming servis i svojevrsna zajednica koja okuplja više od devet milijuna zaljubljenika u kinematografiju, a koji svaki dan omogućava gledanje jednog sasvim novog i ručno probranog filma kojeg su pomno odabrali filmski stručnjaci u kategoriji Film dana.

Drugim riječima, ovo nije streaming servis koji će se dopasti najširoj publici niti je njima specifično namijenjen, a u njemu će neiscrpan izvor filmova pronaći svi oni koji uživaju u brojnim kultnim filmskim klasicima, studenti filma, sadašnji i budući filmotvorci te svi oni koji film više promatraju kroz prizmu umjetnosti.

Što se same mobilne aplikacije tiče, MUBI nudi sve što je potrebno da bi se uživalo u njegovom filmskom katalogu. Filmove je moguće gledati u HD kvaliteti i to na do pet uređaja i na dva uređaja istodobno, a tu su i druge tipične sitnice kao što je podrška za Chromecast i Apple AirPlay, podrška za prikaz titlova (nema hrvatskog jezika), najave filmove i drugo.

Sam se servis može besplatno isprobavati sedam dana, a nakon toga je potrebno plaćati mjesečnu pretplatu od 55 kuna mjesečno što, ako ga se usporedi s popularnim komercijalnim servisima i daleko šarenijim katalogom nije baš povoljno, no ako ga se promatra kao platformu na kojoj se mogu pogledati kvalitetni filmovi koje je drugdje iznimno teško (ili nemoguće) pronaći, onda ta cijena i nije pretjerana.