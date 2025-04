Netflixov CEO: Spašavamo Hollywood, kina su stvar prošlosti

U jeku rasprava o padu kino-industrije i transformaciji načina konzumacije sadržaja, izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos iznio je hrabru tvrdnju – Netflix ne uništava Hollywood, već ga spašava!

"Netflix je izrazito usmjeren prema potrošačima. Dostavljamo sadržaj na način na koji publika to želi – a to je kod kuće", izjavio je Sarandos na konferenciji, reagirajući na kritike koje streaming servise vide kao krivce za sve manju posjećenost kinima.

Netflix je 2007. pokrenuo svoju streaming platformu, koja je isprva služila kao distribucijska mreža za postojeće filmove i serije. No, 2013. dolazi veliki zaokret – originalni sadržaj s hit-serijom Kuća od karata (House of Cards), a zatim i nagrađivanim filmom Beasts of No Nation. Od tada, Netflix postaje jedan od najznačajnijih igrača u svijetu filmske i TV produkcije.

Sarandosovo stajalište dijeli i glavna direktorica za sadržaj Netflixa, Bela Bajaria, koja je nedavno ustvrdila kako bi i film poput Oppenheimera mogao imati jednako velik uspjeh da je izašao isključivo na Netflixu.

Dokaz koji ide u prilog njihovim tvrdnjama je i pad ukupne kino zarade – s 11,1 milijardi dolara 2015. na 8,5 milijardi u 2024. godini. Ipak, mnogi i dalje vjeruju kako ništa ne može nadomjestiti iskustvo gledanja filma na velikom platnu. Kako će se sukob na relaciji kino distribucija-streaming servisi razvijati, ostaje za vidjeti.