One Read - univerzalni mobilni čitač popularnih uredskih formata datoteka

Koliko se pametni telefoni mogu doista koristiti za obavljanje onih zadataka koji se tradicionalno lakše obavljaju na računalu podložno je raspravi, no sasvim je neupitno da su aplikacije poput ove koje nude pregledavanje tipičnih uredskih formata prilično korisne…

OSNOVNI PODACI Naziv One Read Namjena Univerzalni čitač uredskih formata Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Svatko tko je ikada ozbiljnije pokušao raditi na pametnim telefonima pa čak i tablet računalima, vjerojatno je ubrzo uvidio da su računala i dalje praktičnija. Međutim, to ne znači da se smartfoni ne mogu koristiti kao alati za povećavanje produktivnosti, time više ako ih se opremi aplikacijama kao što je One Read.

Premda nije riječ ni o čemu pretjerano spektakularnom, riječ o aplikaciji koja se postavlja kao univerzalni čitač tipičnih uredskih dokumenata (PDF dokumenti, Wordovi dokumenti, PowerPoint prezentacije i Excelove proračunaše tablice) te olakšava njihov pronalazak na pametnim telefonima.

Sučelje alikacije je prilično jednostavno i nimalo pretenciozno, a prvi je zaslon zamišljen kao svojevrsni upravitelj datotekama koji prikazuje grupe podržanih formata dok se klikom na svaku grupu prikazuje popis datoteka koje je onda moguće otvoriti. Jednom kada je neka datoteka otvorena, moguće je pretraživati unutar dokumenta, podijeliti ga s drugima, preimenovati, pozicionirati se izravno na neku stranicu, poslati na ispis na pisač i drugo.

Zgodno je i to što One Read nudi i neke dodatne alate kao što je mogućnost konverzije slika u PDF (tu je i alat koji radi upravo suprotno), a tu je i vrlo ograničena mogućnost uređivanja dokumenata u PDF-u (sve se svodi na anotaciju) dok je tu i poseban no vrlo rudimentaran alat za dodavanje teksta u neki PDF.

Jednako tako, nudi i neke praktične detalje kao što je mogućnost da zaslon telefona ostane uključen dok se dokument pregledava. Sve u svemu, premda nije riječ o posebno raskošnoj opremljenoj aplikaciji, ono čemu je namijenjena, a to je brzo pregledavanje tipičnih uredskih formata, odrađuje prilično dobro. Da bi stvar bila još bolja, One Read je besplatan (prikazuju se oglasi).