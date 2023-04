Organic Maps - aplikacija za navigaciju koja će biti korisna ljubiteljima boravka u prirodi

Organic Maps je još jedna aplikacija za navigaciju koja naglašava korištenje mapa bez internetske veze. Oslanja se na projekt OpenStreetMap, no nudi niz mogućnosti zbog kojih se pozicionira kao još jedno zanimljivo rješenje za planinare, bicikliste, turiste i sve ljubitelje boravka na otvorenom…

OSNOVNI PODACI Naziv Organic Maps Namjena Još jedna aplikacija za navigaciju Android Play Store / F-Droid / AppGallery iOS App Store Cijena Besplatan

Boravak u prirodi i na otvorenom nerijetko može značiti i probleme sa signalom, a to znači i da internetske veza obično neće biti dostupna. Stoga su aplikacije za navigaciju koje mogu raditi i onda kada nema internetske veze prilično korisne, a Organic Maps je još jedna takva aplikacija.

Otvorenog je koda te se za mape zapravo oslanja na projekt OpenStreetMap, a jednom kada su mape za željene zemlje preuzete, navigacija do željenog odredišta će raditi i izvanmrežno. Prednost je aplikacija i činjenica da ne prikuplja podatke o svojim korisnicima, ali i to da je sasvim besplatna (nema čak ni oglase).

S druge strane, u usporedbi s drugim sličnim aplikacijama, Organic Maps je funkcionalno relativno siromašan, no to ne znači da svoj posao ne može odraditi onako kako se to od aplikacije i očekuje. Štoviše, nudi klasičnu turn-by-turn navigaciju za pješake i bicikliste, a tu je i eksperimentalna glasovno vođena navigacija za vozače automobila.

Pretraživanje je brzo i jednostavno, a vrlo je lako pronaći i korisna odredišta (tu su i biciklističke rute, pješačke i planinarske rute te drugo), dok je tu i podrška za KML i KMZ formate (podrška za GPX format je planirana u idućim izdanjima). Dakako, mogućnosti ima još, pa je ovo još jedna besplatna aplikacija o kojoj bi zaljubljenici u boravak na otvorenom trebali imati u svojem arsenalu aplikacija.