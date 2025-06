Otkriveni prvi rezultati testiranja Snapdragon 8 Elitea 2

Kako doznaje kineski analitičar Digital Chat Station, nadolazeći Qualcommov vodeći SoC, Snapdragon 8 Elite 2, u testovima na Geekbenchu ostvaruje preko 4.000 bodova u kategoriji za jednu jezgru te više od 11.000 bodova u kategoriji za više jezgri.

Za usporedbu, aktualni Snapdragon 8 Elite postiže oko 3.100 i 9.8000 bodova u tim testovima, ovisno naravno o uređaju, što znači da novi model SoC-a donosi poboljšanja od 20 do 30 posto u jednojezgrenim i od 10 do 15 posto u višejezgrenim performansama. To ne odgovara prethodnim glasinama da će Snapdragon 8 Elite 2 biti za 40 posto brži od prethodnika.

S druge strane, Appleov A19 Pro, koji bi trebao pogoniti nadolazeći iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, također cilja na 4.000 bodova u jednojezgrenom testu, no u testovima s više jezgri će ipak zaostajati za Qualcommom s rezultatom od oko 10.000 bodova. No, Appleovom SoC-u u prilog ide bolja optimizacija s hardverom.

Oba SoC-a bit će službeno predstavljena u rujnu, kada se očekuju i nove generacije mobitela koje će ih koristiti. Valja napomenuti da bi u tom mjesecu i MediaTek trebao otkriti svoj novi flagship SoC.