PackPoint Travel Packing List - pomaže pri pakiranju svega nužnoga za duža ili kraća putovanja

Ovo je zgodno osmišljena aplikacija koja će se korisna pokazati onda kada se planira neko kraće i dulje putovanje i to pogotovo onima koji uvijek muku muče s onim što bi trebali ponijeti sa sobom na putovanje pa ili pretjeraju ili u konačnici nešto zaborave…

OSNOVNI PODACI Naziv PackPoint Travel Packing List Namjena Stvaranje popisa stvari koje treba ponijeti na putovanje Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 26 kn (Premium)

Planiranje putovanja nekima predstavlja užitak, dok je drugima to prilično stresno razdoblje i to nerijetko zbog činjenica da treba odlučiti što na to putovanje ponijeti sa sobom. Upravo je za potonje osmišljena ova aplikacija koja se nameće kao putni pomoćnik koja asistira upravo pri pakiranju.

PackPoint nije namijenjen samo onim koji putuju tek povremeno, nego i onima koji se na kraćim ili duljim putovanjima nalaze često. Najveća je prednost to što funkcionira prilično jednostavno; samo valja unijeti datum odlaska i povratka, broj noći koliko će se provesti na putovanju i PackPoint će formirati listu svega što je preporučljivo ponijeti.

Osim toga, pri tome će uzeti u obzir i prirodu putovanja. Je li riječ o poslovnom putovanju ili obiteljskom odmoru, na kakve će se sve aktivnosti upuštati na svojem odredištu, zatim što je sve potrebno za boravak u inozemstvu i slično. Čak će pazi i na detalje te sugerira da se ponese kišobran jer se očekuje kiša.

Zgodno je i to što je svoj kompletiran popis što će se sve ponijeti na putovanje podijeliti s drugima, ali i to što će se na generiranom popisu moći označiti stvar koje su spakirane kako se ništa ne bi zaboravilo. Mogućnosti i zgodnih detalja ima još, a premda je besplatna inačica upotrebljiva, za puno iskustvo valja kupiti izdanje Premium koje stoji 26 kuna.