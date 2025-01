Password Monitor - mobilni pomoćnik koji olakšava provjeru je li lozinka kompromitirana

Uz sve veći broj sigurnosnih napada, danas se nerijetko događa dolazi do krađe podataka među kojima se ubraja i krađa baza lozinki. Stoga svakako vrijedi povremeno provjeriti je li se lozinka koju se koristi nalazi među kompromitiranima…

OSNOVNI PODACI Naziv Password Monitor Namjena Provjerava je li lozinka kompromitirana Android Play Store / F-Droid iOS Nema Cijena Besplatan

Digitalna je stvarnost danas takva da je vrlo važno pomno brinuti o vlastitoj sigurnosti u digitalnom prostoru, a kako je ključna metoda kojom se brani pristup osobnim računima još uvijek lozinka, s njima doista valja biti vrlo pažljiv. Password Monitor, nije teško zaključiti, mobilna je aplikacija koja služi za provjeru je li neka lozinka kompromitirana.

Za to se oslanja na vjerojatno najpoznatiji online servis Have I Been Pwned? koji omogućava jednostavno pretraživanje neke od brojnih baza lozinki koje su postale javno dostupne. Naravno, riječ je o aplikaciji otvorena koda što je zapravo i važno za rješenja ovoga tipa, a može je se koristiti i sasvim besplatno.

Sama aplikacija ne nudi posebno mnogo značajki, a sve počinje tako da se u za to predvođeno polje jednostavno unese lozinka koja se želi provjeriti. Odmah će se dobiti podatak je li lozinka kompromitirana, koliko je puta nađena u različitim bazama, kao i prijedlog što bi trebalo napraviti.

Password Monitor omogućava i provjeri više lozinki odjednom (može se jednostavno učitati tekstualna datoteka koja sadržava lozinke), tu je podrška za dnevnu i noćnu temu te opcija da se onemogući stvaranje snimke zaslona kao i opcija korištenja inkognito tipkovnice. U svakom slučaju, ovu aplikaciju vrijedi povremeno koristiti.