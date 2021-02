Phonto - aplikacija za lako dodavanje stiliziranog teksta na fotografije

Phonto je jedna od onih aplikacija koja se vjerojatno neće koristiti često, no kada je potrebno na jednostavan način dodati stilizirani tekst na neku sliku, nameće se kao najbolje rješenje. Štoviše, postoji i sestrinska aplikacija koja omogućava dodavanje teksta na – video….

OSNOVNI PODACI Naziv Phonto Namjena Dodavanje stiliziranog teksta Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Aplikacija koje se specijaliziraju za dodavanje stiliziranog teksta na fotografije definitivno ima mnogo, no unatoč tome, rijetko koja je dobra kao što je to Phonto. Stoga i ne čudi da se svrstava među najpopularnije aplikacije tog tipa, a mnogi je je ocjenjuju i kao ponajboljim rješenje upravo za dodavanje teksta na slike.

Na Androidu nudi više od 200 fontova dok će ih oni koji u rukama imaju iPhone na raspolaganju imati nešto više od 400. Dakako, kome to nije dosta, tu je opcija da se instaliraju i novi fontovi. Samim tekstom i izgledom fonta moguće je manipulirati gotovo kako god se poželi.

Moguće je podešavati veličinu, mijenjati boju, upravljati sjenom slova, sve rotirat, podešavati rub ili određivati boju pozadine te ugađati razmak slova. Naravno, sve je vrlo jednostavno i intuitivno. Dakle, Phonto doista nudi sve što je potrebno kako bi se uz najmanje uloženog truda dobile fantastične slike s inspirativnim porukama.

Oni, pak, koji traže takvo rješenje koje bi to isto moglo učiniti za videozapise, također imaju sreće. Naime, tu je sestrinska aplikacija Vont koja nudi otprilike isti set mogućnosti no tekst će primijeniti na filmiće. Obje su aplikacije besplatne, no prikazuju oglase kojih se moguće riješiti uz jednokratno plaćanje od 35 kuna.