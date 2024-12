Pixel Bookmarks - centralizirano upravljanje poveznicama do bilo koje web stranice

Riječ je o praktičnoj aplikaciji koja omogućava da se na jednome mjestu na vrlo jednostavan način pohrane poveznice do web stranica ili sadržaja na poznatim platformama kao što su Youtube ili TikTok, a onda da se njima kasnije može upravljati i pronalaziti...

OSNOVNI PODACI Naziv Pixel Bookmarks Namjena Središnje upravljanje poveznicama Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / od 2,19 eur mj (Pro)

Pixel Bookmarks vrlo je praktična i zgodno osmišljena aplikacija koja se specijalizira za stvarno jednostavno upravljanje poveznicama. Osim što je poveznice moguće unositi ručno unutar same aplikacije, najpraktičnije ih je jednostavno podijeliti iz drugih aplikacija i tako ih elegantno pohraniti.

Prije toga je, doduše, uputno napraviti svoju prvu virtualnu zbirku poveznica kako bi se kasnije njima lakše moglo upravljati i razvrstavati, a svakako je dobro i to što je poveznice moguće unositi izravno putem same aplikacije. Jedna od ključnih prednosti svakako je i činjenica da je podržano pretraživanje pa ja vrlo lako pronaći i sadržaj koji je ranije pohranjen u obliku poveznice, a i samo sučelje je izvedeno tako da je vrlo lako vizualno pronaći poveznicu do nekog članka, objave ili videozapisa.

Osim toga, tu je i mogućnost postavljanja podsjetnika za poveznice, poveznicama je moguće dodati i bilješke (već pri samom dodavanju poveznice tako da ih se podijeli ili kasnije kod pregleda poveznica), a onima kojima je važan izgleda aplikacije sigurno će se dopasti podrška za dinamične boje, opcija promjene fonta te podrška za više tema.

Osnovna inačica aplikacije Pixel Bookmarks je besplatna, ali zato i ponešto ograničena mogućnostima. Ograničenja se mogu ukloniti plaćanjem pretplate za izdanje Pro koje stoji 2,19 eura mjesečno, 5,49 eura godišnje ili 21,99 eura jednokratno pri čemu se u tom izdanju dobiva podrška za postavljanje podsjetnika na poveznice i opcija stvaranja pričuvnih kopija.