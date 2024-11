Link Manager - besplatna aplikacija za stvarno jednostavno upravljanje poveznicama

OSNOVNI PODACI Naziv Link Manager Namjena Jednostavno upravljanje poveznicama Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Sve veći broj korisnika za surfanje bespućima Interneta koriste svoje pametne telefone, no ne znači nužno da za to koriste isključivo mobilne varijante web preglednika budući da postoji čitav niz drugih aplikacija koje omogućuju elegantno konzumiranje raznovrsnog sadržaja. Stoga, kad treba nekamo pohraniti poveznicu do korisnog sadržaja za kasniju referencu, potrebno je osloniti se na druge metode.

Jedna od tih metoda korištenje je specijaliziranih aplikacija kao što je Link Manager. Nije riječ ni o čemu spektakularno moćnom niti dorađenom (postoji itekako mnogo prostora za poboljšanja), ali se ova aplikacija može pokazati korisnom. Dodavanje linkova prilično je jednostavno, a svakako je zgodno to što ih je moguće organizirati u prilagođene mape.

Uz svaku je poveznicu moguće dodati i bilješke, a ključna mogućnost aplikacije je podrška za pretraživanje kao i opcija kojom je moguće podatke uvoziti i izvoziti. S druge strane, temeljni je nedostatak činjenica da ne nudi mogućnost da se iz aplikacija poveznica podijeli s Link Managerom i na taj se način jednostavno unese, pa je zasad poveznice potrebno unositi kopiranjem s međuspemnika ili ručnim unosom.

S druge strane, nudi jednostavno sučelje i pokoji neočekivani detalj kao što je opcija da se pristup aplikaciji ograniči korištenjem biometrije. Bilo kako bilo, oni koji traže stvarno jednostavnu aplikaciju za upravljanje poveznicama koje žele biti u stanju jednostavno pronaći kasnije, mogu provjeriti što im Link Manager može ponuditi. Oni koji traže nešto daleko moćnije, uvijek se mogu poslužiti aplikacijama kao što su Pocket ili Instapaper.