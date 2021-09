Polarsteps - aplikacija za planiranje putovanja i vođenje dnevnika na putu

Polarsteps je zanimljiva aplikacija koju su osmislili zaljubljenici u putovanja i avanture. Omogućava da se na jednostavan način i to u stvarnom vremenu prate i bilježe detalji s putovanja koji će onda biti prezentirani na vizualno atraktivan način i koje je moguće podijeliti s drugima...

OSNOVNI PODACI Naziv Polarsteps Namjena Automatsko vođenje dnevnika putovanja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Putovanje je samo po sebi već dovoljno zanimljivo i uzbudljivo, no mnogima je još uzbudljivije to kada mogu svaki detalj sa svojega putovanja podijeliti s drugima. Doduše, za to se treba ipak ponešto potruditi i marljivo voditi dnevnik i bilježiti svaku sitnicu kako se nešto ne bi propustilo.

Svi oni kojima se to čini kao naporan posao, trebali bi probati upravo Polarsteps. Premda je u suštini riječ o aplikaciji koja se specijalizira za praćenje kretanje, zapravo je riječ o praktičnom suputniku prije i tijekom putovanja koji ne samo da će automatski bilježiti gdje se sve bilo nudeći pri tome da se ručno dodaju slike, videozapisi i osobni komentari, nego će od koristi biti i pri planiranju putovanja.

S jedne strane je tu mogućnost stvaranja upravo plana putovanja, a kako aplikaciju koristi više od tri milijuna korisnika i zaljubljenika u putovanja, lako se moguće inspirirati i otkrivati brojne destinacije. Osim toga, Polarsteps će od koristi biti i kada treba pronaći najbolji put do nekog odredišta nudeći savjete koji se tiču prijevoza do željenih destinacija.

Jedna od ključnih vrijednosti Polarstepsa upravo je njegova zajednica zahvaljujući kojoj je moguće naći brojne savjete (svatko tko koristi aplikaciju može se i sam uključiti), a moguće je i pratiti druge korisnike baš kao što je moguće dijeliti i osobne avanture.

Uz to, osim što je moguće na vizualno lijep način ponovno prolaziti kroz putovanja, tu je i opcija stvaranja knjige putovanja koja će biti ispunjena fotografijama i pričama koje su nastale na putu i to tek jednim pritiskom na gumb i uz, dakako, plaćanje. Mogućnosti i zgodnih detalja ima još, pa se Polarsteps nameće kao jedna od neizostavnih aplikacija upravo onda kada se namjerava putovati.