Poweramp - ozbiljan glazbeni reproduktor krcat mogućnostima

OSNOVNI PODACI Naziv Poweramp Namjena Audio reproduktor Android Google Play iOS Nema Cijena 30 kn

Područje glazbenih reproduktora na Android telefonima je poprilično zagušeno, no neki reproduktori glazbe imaju pravu vojsku sljedbenika i neprestano osvajaju nove. Upravo je takav primjer reproduktor ovaj. Poweramp možda neće osvojiti nagradu za sučelje i visoku razinu intuitivnosti, premda mu se i u tom segmentu ne može previše zamjeriti, no zato će sigurno oduševiti svojim mogućnostima.

Naime, Poweramp je poznat po tome da pokušava postići maksimalnu moguću kakvoću zvuka u odnosu na ono što je realno moguće uzimajući u obzir same mogućnosti telefona kao i kakvoću same audiodatoteke koju se reproducira. Podržava niz popularnih formata koje ne treba posebno isticati, a između ostalog, tu su i FLAC kao i Aiff te Ape.

Ističe se i prilično visokom fleksibilnošću što se tiče ugađanja kakvoće zvuka, a osim što nudi interno 64-bitno procesiranje, tu je i 10-parametrički grafički ekvalizator, precizno ugađanje niskih i visokih tonova, podrška za replay gain, crossfade, gapless reprodukciju te druge napredne mogućnosti koje će cijeniti oni istančanija uha.

Izgled nije loš, no to ionako ovisi o osobnom vizualnom senzibilitetu. Osim toga, može ga se prilagođavati zahvaljujući podršci za teme, a tu su i druge sitnice koje upotpunjuju čitavu stvar kao što je automatsko skidanje naslovnica albuma i drugo. Naravno, ne treba posebno ni isticati podršku za Android auto i Chromecast te druge stvarčice kao što je podrška za prikaz riječi pjesama ili podrška za slušalice, no svakako valja natuknuti da zbilja obiluje brojnim praktičnim detaljima.

Sve to ima, dakako, i svoju cijenu. Poweramp se besplatno može isprobavati 14 dana što bi trebalo biti dovoljno da se uvjeri u njegovu kakvoću, a onda valja za njega izdvojiti nimalo pretjeranih 30 kn.