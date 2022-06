ProCam 8 - napredna kamera za iPhone koja će se dopasti najzahtjevnijima

OSNOVNI PODACI Naziv ProCam 8 Namjena Napredna kamera za iPhone i iPad Android Nema iOS App Store Cijena 69,99 kn

Mobilna fotografija je tijekom godina ozbiljno uznapredovala, a hardver koji se ugrađuje u pametne telefone sve je moćniji i sposobniji što je, u konačnici, dobra vijesti i za aplikacije koje su se svojim mogućnostima počele nametati kao ozbiljna rješenja čak i za ozbiljniju fotografiju.

ProCam 8 je napredna kamera namijenjena iPhoneu koja ne samo da nudi ručni kontrole s podrškom za fotografiranje u RAW format, nego nudi mogućnosti i funkcionalnosti nalik onima koje se običava vidjeti kod DSLR kamera čime se omogućava da se uz, već standardno kvalitetnu fotografiju na iPhoneu, iz slika izvuče maksimum uz visoku razinu kreativne slobode.

Nudi nekoliko modaliteta fotografiranja i to Photo, Burst Mode, Slow Shutter, Portrait Mode (podržan je na svim iPhoneima s dvostrukim objektivom), 3D Photo, Video i Time Lapse. Potonje otkriva i da ProCam nudi i mogućnost snimanja videozapisa, a tu su i mogućnosti koje se tiču naknadne obrade videozapisa. No to je tek vrh ledenoga brijega.

Nema što, ProCam 8 definitivno spada u kategoriju aplikacija koje mogu ozbiljno konkurirati DSLR-ovima nudeći i neke doista napredne mogućnosti što znači da cilja na zahtjevnije i napredne korisnike koji će tu visoku razinu fleksibilnosti znati i maksimalno iskoristiti.

Oni drugi, da bi znali u cijelosti iskoristiti ono što ProCam može ponuditi, svakako bi trebali pročitati nekoliko tutorijala dostupnih na službenim web stranicama. Nakon toga, gotovo u to nema sumnje, nitko se neće ustezati platiti 70 kn koliko ova sjajna kamera za iPhone stoji.