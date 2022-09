Relief Maps - reljefne mape koje će od koristi biti planinarima

OSNOVNI PODACI Naziv Relief Maps Namjena Reljefne mape i navigacija Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / od 8 USD mjesečno

Kartografske aplikacije sve su traženije, a iako je u toj kategoriji konkurencija također prilično žestoka, Relief Maps ipak uspijeva pronaći svoje poklonike i ostvaruje prilično visoke ocjene. Štoviše, inicijator aplikacije je i sam strastveni planinar, što već samo po sebi nešto znači.

Sama aplikacija nudi različite tipove mape za čitavi svijet dok je 3D vizualizacija terena kao i same performanse prikaza mapa na prilično zavidnoj razini. Upravo je to ono što je, barem se zasad to tako čini, i najbolji dio ove aplikacije, premda se nastoji nametnuti i kao aplikacija za terensku navigaciju.

Dakle, uz prikaz USGS mapa, topografskih mapa i satelitskih mapa, aplikacija omogućava i planiranje ruta, praćenje kretanja i aktivnosti u stvarnom vremenu uz GPS, preuzimanje mapa za offline korištenje, tu je i kompatibilnost sa Stravom, podrška za format GPX, snimanje prijeđenog puta i drugo.

Dakako, stvarčica ima još, a dok sama aplikacija generalno radi prilično dobro, ipak ima mjesta za poboljšanja što svakako valja imati na umu. Relief Maps usvaja freemium model što znači da su određene mogućnost dostupne besplatno, ali se za neke značajke mora plaćati pretplata koja stoji od 8 dolara mjesečno.