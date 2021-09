Relive - fitness tracker koji pretvara aktivnosti poput trčanja i vožnje biciklom u 3D videozapise

OSNOVNI PODACI Naziv Relive Namjena Fitness tracker koji stvara 3D videzapise Android Google Play iOS App store Cijena Besplatan / 310 kn godišnje (Plus)

Relive je prilično popularna aplikacija među ljubiteljima raznih aktivnosti na otvorenom i to s dobrim razlogom. Naime, specijalizira se za stvaranje 3D videozapisa koji na atraktivan način prikazuju rutu kretanje tijekom neke od aktivnosti poput vožnje biciklom ili trčanja, a koji je onda moguće podijeliti s drugima.

Osim što sam Relive uz GPS može prikupljati podatke o nekoj aktivnosti i onda generirati video, oslanja se i na aplikacije za praćenje kao što su Garmin Connect, Polar Flow, RunKeeper ili MapMyRide (podržava i GPX pa je podatke moguće uvesti na taj način, a nisu mu strani ni FIT i TCX).

Napravljeni video će prikazivati 3D mapu kretanja zajedno s osnovnim statističkim podacima o samoj aktivnosti: najveću brzinu, puls i drugo (sve će to biti posebno naznačeno na mapi u trenutku kada se doista dogodilo), a mogu se dodavati i vlastite slike i to tijekom same aktivnosti ili naknadno kod kreiranja videozapisa.

Naravno, Relive ima izraženu društvenu notu pa je putem aplikacije moguće pozivati prijatelje, svaki video je moguće dijeliti s drugima putem poznatih društvenih mreža, a zgodno je i to što je kod kreiranja videa moguće naznačiti osobe koje su također sudjelovale u aktivnosti od koje se generira video.

Relive je besplatan, no ako se ne želi plaćati mjesečna pretplata, onda treba tolerirati i određena ograničenja. Primjerice, uz Relive Plus za koji se plaća pretplata od 310 kn godišnje ili oko 26 kn mjesečno (bez godišnje pretplate stoji 55 kn mjesečno), dobiva se mogućnost izbora više glazbenih podloga za videozapise, viša razina videozapisa, mogućnost neograničenog uređivanja videa te druge stvarčice.