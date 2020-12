Send Anywhere – jednostavno slanje datoteka prevelikih za e-poštu

OSNOVNI PODACI Naziv Send Anywhere Namjena Razmjena velikih datoteka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 6,79 USD godišnje (Pro)

Send Anywhere je, manje ili više, klasičan servis za dijeljenje datoteka koji u besplatnom izdanju omogućava slanje datoteka do 10 GB s time da će poveznica s koje je moguće preuzeti datoteku biti dostupna 48 sati. Većina takvih servisa nema namjensku aplikaciju, pa je već i to ono po čemu se pvaj servis razlikuje od drugih, ali i po tome što je unutar aplikacije moguće pregledavati videozapise i slušati glazbu.

Osim toga, od drugih sličnih servisa se izdvaja činjenicom da zapravo nudi tri načina dijeljenja datoteka. Kao prvo, tu je izravno dijeljenje u stvarnom vremenu (6-digit key transfer) pri čemu je unutar kratkog perioda od deset minuta moguće početi preuzimati datoteku i to tako da pošiljatelj generira broj (moguće je i generirati QR kod) koji će primatelj unijeti u svoj uređaj i tako započeti preuzimanje.

Druga metoda podrazumijeva uploadanje datoteka i onda dijeljenje poveznice putem koje je datoteke moguće preuzeti (nije potrebno imati aplikaciju) što znači da je jednu datoteku moguće podijeliti s više primatelja, dok treća metoda omogućava izravno slanje datoteka između željenih uređaja bez da se koristi poveznica ili da se mora generirati kod od šest znamenki (koristi se Wi-Fi Direct).

Besplatno izdanje je, kao što je već natuknuto, ograničeno. Datoteke koje se šalju ne mogu biti veće od 10 GB, a bit će dostupne 48 sati. Datoteke nije moguće zaštititi lozinkom, a tu je i prikazivanje oglasa. Međutim, s obzirom na to da drugi slični popularni servisi nerijetko nameću veća ograničenja, Send Anywhere se nameće kao solidno rješenje za brzo slanje većih datoteka.

Ipak, oni kojima treba više, mogu se uvijek odlučiti za inačicu Plus koja ne prikazuje oglase, moguće je slati datoteke veličine do 50 GB i pohranjivati datoteke do 1 TB, a moguće je i podesiti koliko će dugo link biti aktivan i ograničiti ukupan broj mogućih preuzimanja. Tu je i novo još izdašnije izdanje Pro koje nudi i 1 TB skladišnog prostora u oblaku koje stoji oko sedam dolara godišnje i naziva se – Sendy, a zapravo je riječ o evolucijskom koraku servisa Send Anywhere i vjerojatno će ga s vremenom u potpunosti zamijeniti.