Skiplagged - specijalizira se za pronalazak povoljnih letova, ali i hotela i vozila za najam

OSNOVNI PODACI Naziv Skiplagged Namjena Servis koji otkriva najpovoljnije letove Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Skiplagged se tijekom vremena pozicionirao kao jedna od najpopularnija aplikacija među onima koji često putuju zrakoplovima i to s prilično dobrim razlogom. Naime, za razliku od klasičnih aplikacija ovoga tipa, Skiplagged se usredotočuje na pronalazak letova kod kojih putnici presjedaju kako bi se uštedjelo.

Riječ je o hidden city letovima, a trik je u tome što cijene letova ne koreliraju nužno s dužinom leta pa se često može dogoditi da je let od polazišne do odredišne točke s jednim presjedanjem zapravo jeftiniji nego izravan let među željenim destinacijama. Upravo je to ono što Skiplagged želi iskoristiti i omogućiti da se izađe na točki presjedanja.

Dakako, katkada se takvi letovi ne isplate u pogledu njihovog trajanja (ovisno o točki presjedanja), a valja pripaziti i na prtljagu jer će ona završiti na odredištu koje se preskače (stoga je ne treba dati na prihvat nego je imati uz sebe i tako planirati putovanje). Ipak, u konačnici se itekako može uštedjeti.

Uz to što će pronaći hidden city letove i analizirati različite kombinacije izabranog leta (od početne do konačne destinacije) i ponuditi najjeftiniju moguću kombinaciju, Skiplagged nudi i druge stvarčice. Tako je tu pronalazak hotelskog smještaja, a tu je i ponuda automobila za najam. U svakom slučaju, oni koji često putuju zrakoplovima, ovaj bi servis i aplikaciju trebali probati, ali imati i na umu da se ovaj trik ne treba koristiti previše često u kratkom razdoblju.