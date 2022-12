SkyShowtime - još jedan servis za streamanje filmova i serija

OSNOVNI PODACI Naziv SkyShowtime Namjena Još jedna streaming plaforma Android Play Store iOS App Store Cijena 2,99 EUR (do 25. 1. 2023), 5,99 EUR mjesečno

Ponuda streaming servisa sve je izdašnija kako na svjetskoj razini, tako i na domaćom, a odnedavno nam je dostupan još jedan takav servis – SkyShowtime. Riječ je o streaming platformi iza koje stoje Comcast i Paramount Global, a putem koje će se moći gledati brojni holivudski kino hitovi, TV serije i animirani filmovi.

Sama usluga je lokalizirana, pa ne samo da je sučelje dostupno na hrvatskom jeziku zajedno s opisima serija i filmova, nego su i za dio sadržaja dostupni titlovi. Jednako tako, samo je dio dostupnih animiranih filmova dostupan sa sinkronizacijom, ali i to je znatno bolje nego što nudi druga konkurencija kao što je Disney+.

Ponuda sadržaja je za početak, uzimajući u obzir tko stoji iza SkyShowtimea, prilično solidna. No ocjenjivanje servisa prema sadržaju izravno ovisi o osobnom ukusu, a oni koji uživaju u produkciji Universal Picturesa, Paramount Picturesa, Nickelodeona, DreamWorks Animationa, Paramount+, SHOWTIME-a, Sky Studiosa i Peacocka sada će to mogu još jednostavnije i na jednom mjestu.

Osim toga, SkyShowtime je specifičan i po tome što nudi izbor sadržaja iz Europske produkcije, a tu su i dokumentarni filmovi. Kvaliteta tona i slike je korektna (sadržaji su dostupni u HD kvaliteti sa surround zvukom Dolby 5.1), dok je sam servis dostupan na svim popularnim platformama i uređajima.

Moguće je napraviti pet zasebnih profila pod istim korisničkim računom, a istodobno je sadržaj moguće gledati na do tri uređaja dok nema ograničenja na koliko uređaja SkyShowtime može biti aktivan. Tu je i poseban profil namijenjen djeci, a drugih posebnih mogućnost zapravo i nema. Osnovna cijena je 6 eura mjesečno, no do 25. siječnja 2023. godine moguće je dobiti doživotnu mjesečnu pretplatu u pola cijene – 2,99 EUR mjesečno.