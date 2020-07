Slanje i primanje novca bez naknade i bez obzira na banku? Rješenje je - KEKS Pay!

Svatko tko se imao prilike naći u situaciji kad se moralo zajednički prikupljati novac, bilo to kako bi se nekome kupio rođendanski dar ili platio ručak, dobro zna koliko to naporno može biti. Srećom, uz ovu je to aplikaciju iznimno - bezbolno.

OSNOVNI PODACI Naziv KEKS Pay Namjena Digitalno prebacivanje novca Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatno

Umjesto petljanja s gotovinom, većinom je daleko lakše novce slati i primati digitalnim putem. Već neko vrijeme upravo za to postoji odlična aplikacija koja slanje i primanje gotovine od prijatelja i obitelji čini bezbolnim i gotovo zabavnim iskustvom. Ključna je prednost ta što nema nikakvih naknada za transkacije, a još je bolje i to da novac mogu primati i slati svi. Bez obzira na to u kojoj banci imaju račun i to unatoč tome što je riječ o aplikaciji Erste banke što, pak, samo po sebi samo dodatno jamči sigurnost.

Slanje i primanje novca zbilja je jednostavno i, da bi čitava stvar bila još bolja, ne plaća se baš nikakva naknada

Sve počinje instalacijom aplikacije, otvaranjem korisničkog računa uz mobilni broj i definiranjem PIN-a s kojim će se moći pristupiti aplikaciji. Ostaje dodati tekući račun ili debitnu i kreditnu karticu, a onda će se svakome tko se nalazi u adresaru i ima i sam instaliran KEKS pay odmah moći slati novac ili ga od njega zatražiti.

Uz pojedinačno slanje i primanje novaca, isto je moguće izvesti i s grupama koje je vrlo lako napraviti, a od dodatnih mogućnosti valja istaknuti opciju plaćanja parkinga u brojnim gradovima diljem Hrvatske, opciju donacije novca u dobrotvorne svrhe kao i mogućnost kupovine bonova za mobitel.