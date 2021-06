Smash - odličan servis za zbilja jednostavno slanje velikih datoteka

OSNOVNI PODACI Naziv Smash Namjena Servis za slanje velikih datoteka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 5 EUR mjesečno (Pro)

Servisa koji se specijaliziraju za jednostavno slanje velikih datoteka udaljenim primateljima definitivno ne nedostaje, a premda se većina pretjerano ne razlikuje prema svojim temeljnim mogućnostima, neke specifičnosti itekako postoje.

Smash ne samo da se svrstava među servise koje je iznimno jednostavno koristiti i općenito naginju minimalizmu, nego se ističe činjenicom da čak i u besplatnom izdanju ne ograničava veličinu datoteke koja može biti poslana. Doduše, ako se šalje datoteka veća od 2 GB onda će njezina obrada namjerno biti sporija, a poveznica s koje se može preuzeti bit će dostupna maksimalno sedam dana (kad se šalje s pametnih telefona).

Podijeliti datoteku s nekime je doista lako; sve počinje tako da se klikne na gumbić Tap to Smash i onda se izabere datoteka koju se želi poslati. Čim se to napravilo, počet će slanje datoteka na Smashove poslužitelje (brzina zna prilično varirati), a jednom kada je datoteka prenesena, bit će generirana poveznica koju onda treba podijeliti već uobičajenim načinom. Zgodno je to što su prijenosi šifrirani baš kao i same datoteke na Smashovim poslužiteljima.

Bilo kako bilo, kad se nekome mora poslati oveća datoteka putem Interneta, ovo je još jedan od servisa koji će upravo to omogućiti. Na pametnim telefonima ne nudi raskošne mogućnosti kao što je to slučaj kad ga se koristi kroz web preglednik, ali ne prikazuje reklame i još ga je vrlo jednostavno koristiti.

S druge strane, oni koji imaju pretplatu na inačicu Pro, u mobilnom će izdanju ipak dobiti više mogućnosti. Prije svega, nema ograničenja veličine datoteka, a one će biti dostupne 365 dana, tu je mogućnost pristupa zadnjim prijenosima i štošta drugo. Cijena? Pet eura mjesečno.