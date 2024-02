Filemail - servis za slanje velikih datoteka koji nudi klijente za više platformi

Riječ je o još jednom servisu koji omogućava da se na jednostavan način pošalju velike datoteke koje se zbog tipičnih ograničenja inače ne bi mogle poslati putem e-pošte, a u besplatnoj varijanti za koju nije potrebno ni imati korisnički račun, moguće je slati datoteke veličine do pet gigabajta…

OSNOVNI PODACI Naziv Filemail Namjena Omogućuje laku razmjenu velikih datoteka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / od 12 eur mjesečno

Servisa za slanje golemih datoteka definitivno ne nedostaje, no uvijek je dobro na raspolaganju imati još poneki, pogotovo ako se ni za jedan ne plaća pretplata te se ovisi o ograničenjima besplatne inačice. Filemail je još jedan takav servis koji u besplatnoj varijanti omogućava slanje datoteka do 5 GB koje mogu biti dostupne do sedam dana.

Pritom čak nije potrebno ni imati otvoren korisnički račun niti prolaziti kroz provjere adrese e-pošte, a same se datoteke mogu primateljima poslati kao poveznica ili putem e-pošte izravno kroz aplikaciju (u potonjem je slučaju potrebno naznačiti adresu e-pošte pošiljatelja).

Čitavu je stvar vrlo jednostavno koristiti; samo se odabere način slanja, zatim se doda jedna ili više datoteka za slanje, a onda se u gornjem desnom dijelu prozora samo dodirne plava strelica za slanje. Ostaje još definirati koliko se želi da datoteka bude primatelju dostupna (jedan ili sedam dana), a onda će ili poruke e-pošte biti poslana ili će se moći kopirati i podijeliti poveznica.

Zgodan detalj Filemaila je i to što se datoteke ne moraju nužno preuzimati putem web preglednika nego i putem FTP-om, torrentom ili kroz klijente koji su dostupni za sve najvažnije platforme. Naravno, uz besplatno izdanje, Filemail nudi i pakete za koje je potrebno plaćati pretplatu koja počinje od 12 eura mjesečno, ali uz koje se dobivaju i raskošnije mogućnosti kao i manja ograničenja.