Soul Browser - sposoban i dobro opremljen alternativni mobilni web preglednik
Na prvi pogled se može činiti da je riječ tek o još jednom mobilnom web pregledniku koji nudi tipične mogućnosti, no čim se malo zaviri ispod njegove površine, ubrzo će postati jasno kako je riječ o brzom i sasvim solidno opremljenom mobilnom browseru…
|Naziv
|Soul Browser
|Namjena
|Solidno opremljen mobilni web preglednik
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Otkad je postao dostupan, Soul Browser se uspio prometnuti u jedan od d najpotpunijih i najprilagodljivijih web preglednika za Android uređaje s posebnim naglaskom na privatnost korisnika, mogućnost blokiranja oglasa te nešto naprednijih mogućnosti preuzimanja sadržaja (slike i video zapisi).
Drugim riječima, Soul Browser dolazi s ugrađenim alatom za blokiranje oglasa (zgodno je i to što je moguće i precizno blokirati i uklanjati elemente s web stranica), zatim je tu mogućnost preuzimanja video zapisa izravno s web stranica (ova značajka u dobrom dijelu slučajeva radi kako bi se očekivalo, ali nekad i zakaže), tu je i opcija promjene DNS poslužitelja, automatsko prevođenje web stranice, kao i podrška za čitanje teksta (TTS).
To slijedi mogućnost prikaza samo slika ili preuzimanja svih slika s određene stranice, snimanje cjelovite slike web stranice (scrolling screenshot), tu je i ugrađeni preglednik PDF dokumenata, jednostavan editor slika, te čitav niz drugih manjih mogućnosti i detalja što ga čini prilično praktičnim za svakodnevno surfanje.
Osim toga, Soul Browser se može pohvaliti i prilično solidnim performansama, kao i time da ga se može dodatno prilagoditi podešavajući praktično svaki element ovoga preglednika (od trake za pretraživanje do rasporeda samih izbornika). Dakle, svi oni koji traže brz, dobro opremljen i funkcionalan mobilni web preglednik, svakako bi trebali iskušati ovaj.