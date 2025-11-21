Soul Browser - sposoban i dobro opremljen alternativni mobilni web preglednik

Na prvi pogled se može činiti da je riječ tek o još jednom mobilnom web pregledniku koji nudi tipične mogućnosti, no čim se malo zaviri ispod njegove površine, ubrzo će postati jasno kako je riječ o brzom i sasvim solidno opremljenom mobilnom browseru…

OSNOVNI PODACI Naziv Soul Browser Namjena Solidno opremljen mobilni web preglednik Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Otkad je postao dostupan, Soul Browser se uspio prometnuti u jedan od d najpotpunijih i najprilagodljivijih web preglednika za Android uređaje s posebnim naglaskom na privatnost korisnika, mogućnost blokiranja oglasa te nešto naprednijih mogućnosti preuzimanja sadržaja (slike i video zapisi).

Drugim riječima, Soul Browser dolazi s ugrađenim alatom za blokiranje oglasa (zgodno je i to što je moguće i precizno blokirati i uklanjati elemente s web stranica), zatim je tu mogućnost preuzimanja video zapisa izravno s web stranica (ova značajka u dobrom dijelu slučajeva radi kako bi se očekivalo, ali nekad i zakaže), tu je i opcija promjene DNS poslužitelja, automatsko prevođenje web stranice, kao i podrška za čitanje teksta (TTS).

To slijedi mogućnost prikaza samo slika ili preuzimanja svih slika s određene stranice, snimanje cjelovite slike web stranice (scrolling screenshot), tu je i ugrađeni preglednik PDF dokumenata, jednostavan editor slika, te čitav niz drugih manjih mogućnosti i detalja što ga čini prilično praktičnim za svakodnevno surfanje.

Osim toga, Soul Browser se može pohvaliti i prilično solidnim performansama, kao i time da ga se može dodatno prilagoditi podešavajući praktično svaki element ovoga preglednika (od trake za pretraživanje do rasporeda samih izbornika). Dakle, svi oni koji traže brz, dobro opremljen i funkcionalan mobilni web preglednik, svakako bi trebali iskušati ovaj.