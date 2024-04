Spatial Touch - omogućava upravljanje pametnim telefonom ili tabletom bez dodira

OSNOVNI PODACI Naziv Spatial Touch Namjena Upravljanje uređajima na daljinu zračnim gestama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,29 eur godišnje ili 27,99 eura jednokratno (Pro)

Svi oni koji su oduvijek htjeli određenim aplikacijama na svojem pametnom telefonu i pogotovo tablet računalima upravljati udaljeno, dakle, tako da ih ne moraju uopće dodirivati nego tek izvoditi određene geste rukama, sa Spatial Touchem će doći na svoje.

Naime, ova aplikacija omogućava upravo to; oslanja se na umjetnu inteligenciju za kvalitetnije prepoznavanje definiranih gesti i omogućava jednostavno udaljeno upravljanje multimedijalnim aplikacijama kao što su YouTube, Netflix, Disney Plus, Instagram, Reels, Tiktok i druge.

Pritom su tu one uobičajene radnje kao što je pauziranje reprodukcije, navigacija, skrolanje zaslona, prilagođavanje glasnoće i slično, a svakako je dobro to što udaljeno upravljanje funkcionira do maksimalnih dva metra pri čemu uvjeti ne moraju nužno biti idealni (ni pozicija onoga koji uređajem upravlja).

Čitava stvar radi relativno dobro, a samo je potrebno nešto vremena dok se fluidno ovlada gestama (pomaže i čim bolja prednja kamera, pa to treba imati na umu pogotovo kod tablet računala, a tu je i mogućnost ugađanja prepoznavanja korištenje filtera te i mogućnost vježbanja), kao i dati sve potrebne dozvole da bi aplikacija uopće mogla funkcionirati.

Nakon toga, aplikacija se zapravo pokazala dovoljno upotrebljivom, pa oni koji žele multimedijalnim aplikacijama upravljati na daljinu - Spatial Touch se nameće kao jedno od dovoljno sposobnih rješenja. Osnovno izdanje je besplatno, ali ograničeno, dok se za sve mogućnosti mora izdvojiti 2,29 eura mjesečno, 22,99 eura godišnje ili 27,99 eura jednokratno i to za izdanje Pro.