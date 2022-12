stats.fm for Spotify - osobni pregled što se najviše slušalo na glazbenom servisu Spotify

Na kraju godine Spotify za svakoga korisnike aktivira Spotify Wrapped, godišnji statistički pregled što se slušalo putem ovoga servisa, no što ako se želi takav uvid imati tijekom čitave godine? Tu uskače ova aplikacija koja omogućava osobni uvid u to što se najviše slušalo u proteklom periodu…

OSNOVNI PODACI Naziv stats.fm for Spotify Namjena Prikazuje statisku za Spotify Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 28 kn

Spotify Wrapped prilično je zgodno napravljen godišnji statistički pregled što se slušalo na tom glazbenom servisu, no pojavljuje se jednom godišnje i to na kraju godine (ipak je riječ o godišnjem pregledu). Oni koji bi radije takvo što imali dostupno u svakom trenutku, svakako bi trebali iskušati upravo stats.fm for Spotify.

Riječ je o aplikaciji koja će nekima možda biti poznatija pod nazivom Spotistats, a koja u svakome trenutku nudi osobni pregled koje su se pjesme, albumi i glazbenici najviše slušali na servisu Spotify i to proteklog mjeseca, šest mjeseci ili od početka korištenja samoga Spotifyja.

Uz očekivane statistike tu su i neki drugi detalji kao što je pregled koji se žanr glazbe najčešće slušao, koliko se puta poslušala omiljena pjesma, pa čak i postotak kakve se glazba najčešće slušala (na primjer ona uz koju se može plesati, instrumentalna glazba i slično).

Naravno, statistike su zgodno predstavljene kroz grafikone (premda ne tako živahno kako je to napravljeno u Spotify Wrappedu), a tu su i neke druge mogućnosti kao što je opcija uspoređivanja podatka s prijateljima. Ukratko, ovo je aplikacija koja se prilično dobro slaže sa servisom Spotify, besplatna je uz prikazivanje oglasa i određenih ograničenja kojih se može riješiti plaćanjem 28 kn jednokratno.