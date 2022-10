Substack Reader - platforma koja omogućava izravno praćenje i plaćanje brojnih autora

OSNOVNI PODACI Naziv Substack Reader Namjena Platforma za autore i čitatelje Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Substack Reader je zanimljiva platforma koja omogućava da se čitatelji izravno povezuju i prate svoje omiljene autore te ih izravno podržavaju u njihovom radu. Ideja je zapravo vrlo jednostavna; umjesto da se autore podržava plaćajući pretplatu za medije kroz koje inače objavljuju svoje radove, može ih se plaćati izravno.

Na taj način autori mogu stvarati sadržaj kakav hoće i do kojeg im je najviše stalo, dok im njihovo vjerno čitateljstvo izravno pomažu da to mogu i nastaviti raditi. Sama aplikacija ne nudi neke posebno spektakularne mogućnosti, no istodobno osigurava visoku razinu ugode pronalaženja i čitanja sadržaja.

Sve počinje registracijom i otvaranjem korisničkog računa nakon čega se samo treba pretplatiti na neki od sadržaja koji će aplikacija predložiti. Nakon toga je odmah moguće prionuti na čitanje jer se dobrom djelu sadržaja može pristupiti sasvim besplatno, dok se za obično pristupanje sadržaja u cijelosti mora plaćati pretplata.

Sučelje aplikacije je vrlo uredno i dopast će se onima koji su skloni minimalizmu, a aplikacija je otprilike zamišljena poput kakve aplikacije za e-poštu koja je dizajnirana samo za primanje newslettera. U taj će se pretinac dobivati sadržaj čim postane dostupan i od tuda će ga se čitati.

Tu je u mogućnost dodavanja komentara, pregledavanje biblioteke (autora na koje se pretplatilo i koje se prati), a tu je i poseban dio putem kojega će se lakše pronalaziti sadržaj (Discover) te dio za pregled aktivnosti. Bilo kako bilo, Substack Reader je potencijalno zanimljiva aplikacija za sve one koji žele otkrivati novi sadržaj te izravno podržavati autore koji taj sadržaj stvaraju.