SuperCook - generator recepata za jela na temelju dostupnih sastojaka

OSNOVNI PODACI Naziv SuperCook Namjena Generiranje recepata na temelju unesenih namirnica Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Svakodnevna priprema jela doista može biti pravi izazov i mnogi se tijekom vremena nađu pogođeni izostankom inspiracije i to pogotovo onda kada u smočnici ili hladnjaku imaju naizgled nespojive namirnice no od kojih se možda može napraviti ukusno i zanimljivo jelo. Upravo tu uskače SuperCook.

Naime, njegova je primarna namjena pronaći recepte na temelju navedenih sastojaka. Nakon što se unese ono što se ima pri ruci, SuperCook će dati popis recepata koji koriste upravo te sastojke (računa se jedino da se na raspolaganju uvijek ima sol, papar i voda).

Dakako, dobit će se i recepti koji koriste i dodatne namirnice ako je popis unesenih prekratak ili su toliko čudne da ih se možda i ne može kombinirati (ili bi se to pretvorili u katastrofu). Dostupni se recepti mogu filtrirati prema vrsti jela, tipu kuhinje, vrsti prehrane, ocjeni i vremenu potrebno za pripremu, a svakako je zgodno to što je pokriveno 20 tipova kuhinja u što su uključene i one ponešto egzotične kao što je azijska, tajlandska ili karipska kuhinja.

Osim toga, moguće je pogledati samo veganske i vegetarijanske recepte, kao i recepte za jela bez laktoze i glutena. Tu su i neke druge praktične mogućnosti (na primjer, mogućnost stvaranja popisa za kupovinu ili dodavanja recepata među favorite). Svemu tome u prilog ide i činjenica da u bazi ima više do 2000 sastojaka, a na raspolaganju je i više do 11 milijuna recepata. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija je besplatna (nema čak ni reklame)