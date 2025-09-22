SwissTransfer - koristan servis za laku i sigurnu razmjenu velikih datoteka

Riječ je o možda nešto manje poznatom, no svejedno vrlo korisnom besplatnom servisu koji omogućuje slanje datoteka do 50 GB i to bez potrebe za registracijom i otvarenjem korisničkog računa…

Matija Gračanin ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv SwissTransfer 
Namjena Servis za slanje velikih datoteka
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

SwissTransfer je nešto manje poznati servis koji omogućuje slanje i primanje velikih datoteka (do 50 GB) bez potrebe za registracijom ili kreiranjem korisničkog računa, a osim što je datoteke moguće slati putem web preglednika, već neko su vrijeme dostupne i službene aplikacije za pametne telefone.

Aplikaciju je vrlo jednostavno koristiti, a dovoljno je tek jednostavno odabrati datoteke koje se žele poslati, definirati način dijeljenja (putem poveznice ili izravnog slanja putem e-pošte), a tu je i mogućnost da se datoteke zaštite lozinkom, zatim da se definira vremensko ograničenje koliko će datoteka biti dostupna za preuzimanje (do 30 dana), te broj dopuštenih preuzimanja (do 250).

Osim standardnog slanja putem e-pošte ili generirane poveznice, aplikacija nudi i mogućnost dijeljenja putem QR koda, a jedna od ključnih prednosti aplikacije (i samoga servisa), krije se u činjenici da nije potrebno otvarati korisnički račun, kao i to da podržava slanje datoteka veličine do 50 GB čime se posebno izdvaja u usporedbi s konkurencijom, pogotovo onom koja se barem djelomice može koristiti besplatno.

Osim toga, relativno je naglašena na sigurnost i privatnost koja se postiže upravo činjenicom da će se datoteke automatski obrisati nakon definiranog perioda vremena, ali i time da se preuzimanja mogu zaštitit lozinkom. Dakako, uvijek postoji mogućnost da servis mora vlastima predati određene podatke, no tome se može doskočiti da se datoteke – šifriraju.



