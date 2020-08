Termux - ultimativni terminal na Android telefonima

OSNOVNI PODACI Naziv Termux Namjena Emulator terminala Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatno

Termux je emulator terminala i GNU/Linux okruženje koje radi bez potrebe da pametni telefon bude rootan i bez posebnog dodatnog podešavanja. Minimalni temeljeni podsustav automatski će biti instaliran i podešen, a ključna mu je prednost i to što nudi pravo mnoštvo Linux paketa koji se mogu vrlo jednostavno instalirati koristeći dobro znani Advanced Package Tool (APT) ili, kao što to autori preporučuju, koristeći pkg koji je zapravo wrapper za apt.

Na umu samo treba imati da su dostupni paketi ponešto modificirani kako bi mogli raditi u ovom okruženju, a premda će raditi i drugi paketi kao i kojekakve skripte (za to se koristi termux-exec), određena ograničenja ipak ima. No, ukupan je dojam je da Termux radi zbilja fantastično i to u tolikoj mjeri da ga je na prvi pogled uopće teško razlikovati od klasičnog terminala u tipičnim distribucijama GNU/Linuxa. Python, Perl, Ruby, Node.js,Vim, Emacs, metasploit, nmap, THC Hydra, Git, clang, make, gdb i brojni drugi paketi i programi rade na Termuxu što ga čini podjednako dobrim za razvojne inženjere i hakere.

Svakako je uputno zaviriti u dostupan Wiki na službenim web stranicama i to ne samo kako bi se upoznalo s nekim temeljenim mogućnostima, nego i s početnim konfiguracijskim koracima. Primjerice, kako bi se Termuxu dozvolila prava pristupa pohrani na Android telefonu, potrebno je izdati naredbu termux-setup-storage što je, uz ažuriranje okruženja naredbom apt update && apt upgrade, među prvim stvarima koje treba napraviti nakon instalacije Termuxa.

Bilo kako bilo, doista mu je teško pronaći pravu alternativu i konkurenciju, a jednom kada ga se iskuša, ubrzo ulazi pod kožu i dalje od njega više se ni neće tražiti. Preporuka.