Tinyview Comics - aplikacija koja će se dopasti ljubiteljima kratkih stripova

OSNOVNI PODACI Naziv Tinyview Comics Namjena Platforma koja obiluje stripovima u kratkoj formi Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Premda korijeni stripa sežu duboko u prošlost, popularizacija stripa krenula je relativno kasno u 19. stoljeću objavom prvoga stripa The Yellow Kid u novinama New York World koji je bio karakterističan po tome što je prvi put koristio balone za dijalog. Osim toga, isprava su stripovi bili vrlo kratki, a upravo je to nešto čime se ističe i Tinyview Comics.

Naime, riječ je o aplikaciji i platformi putem koje se svaki dan može uživati u stripu vrlo kratke forme, dakle stripovima koji su prilagođeno brzom čitanju, za vrijeme kratke stanke za kavu ili dok se mora čekati na javni prijevoz.

Platforma okuplja stripove različitih žanrova koji su namijenjeni širokoj publici, uključujući djecu i odrasle, a pokriva teme od znanosti do politike. Zgodno je to što je stripove moguće čitati sasvim besplatno, a moguće je i pretplatiti se na serijale te tako pratiti omiljene likove ili radove određenih autora.

Ono što Tinyview Comics čini dodatno zanimljivim, svakako je činjenica da platforma surađuje s nekim poznatim autorima stripova kao što su Malachi Ray Rempen koji je poznat kao tvorac Itchy Feeta ili Matt Bors koji se etablirao kao politički karikaturist. U svakom slučaju, oni koji općenito vole strip, a pogotovo njegovu kratku formu, ovo je aplikacija koju bi trebali imati.