Toilet Finder - potencijalno korisna aplikacija koja prikazuje javne zahode u blizini

OSNOVNI PODACI Naziv Toilet Finder Namjena Prikazuje javne zahode u blizini Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Toilet Finder je, baš kao što se to već prema samom njezino nazivu može zaključiti, aplikacija koja omogućava da se na vrlo jednostavan način pronađu lokacije javnih (i drugih) zahoda u blizini; nešto što itekako može biti korisno tijekom putovanja i dugačkih turističkih obilazaka gradova.

U svojoj bazi ima više od 150 tisuća zabilježenih zahoda, a sama se aplikacija oslanja na javno dostupne baze koje obično znaju dostupnima učiniti brojni gradovi, ali i na same korisnike koji mogu predlagati promjene za prikazane zahode, dodavati slike, ocjenjivati ih, ali i dodavati sasvim nove zahode.

Aplikacija može koristiti lokaciju korisnika ako joj se to dozvoli, a onda će automatski na mapi prikazati lokacije zahoda u blizini skupa s osnovnim informacijama; je li se zahod može koristiti besplatno, ima li pristup za osobe s invaliditetom, je li riječ o javnom zahodu, onom u kafiću ili restoranu, radno vrijeme (ako ga ima) te slično.

Uz to što zahodi mogu biti prikazani na interaktivnoj mapi, tu je i prikladan popis kao i mogućnost pretraživanja uz usno naziva mjesta ili grada gdje se nalazi, a zgodno je i to što je moguće pokrenuti i navigaciju do lokacije zahoda. Sve u svemu, Toilet Finder je još jedna aplikacija koju potencijalno vrijedi imati pri ruci tijekom putovanja.