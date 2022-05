UpNote - vizualno privlačna aplikacija za jednostavno vođenje bilježaka

OSNOVNI PODACI Naziv UpNote Namjena Organizacija bilježaka, vođenje dnevnika, pisanje... Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 1 USD mjesečno ili 20 USD jednokratno (Premium)

UpNote je još jedna aplikacija koja omogućava jednostavno stvaranje i organizaciju bilježaka, ali i vođenje osobnog dnevnika izravno na pametnom telefonu, tabletu ili pak na računalu no koja se, u odnosu na neka druga slavnija i razvikanija imena, ponajprije ističe minimalističkim no privlačnim vizualnim stilom te nekim praktičnim mogućnostima.

Ključna su joj prednost nenametljivo, oku ugodno i vrlo intuitivno sučelje (podržane su i teme) kao i činjenica da će sve uredno biti sinkronizirano među svim uređajima na kojima se UpNote koristi. No to ne znači da ne nudi sve ono što treba kako bi se naglasila praktičnost i korisnost same aplikacije.

Tako je tu zgodno napravljen editor koji podržava i određenu razinu stilskog oblikovanja teksta, zatim podrška za verzioniranje i automatsko stvaranje pričuvnih kopija, mogućnost da se bilješke zaštite PIN-om, poseban modalitet rada namijenjen za pisanje bez ometala (focus mode) te još štošta drugo.

Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali i ograničena na dodavanje do 50 bilježaka te smanjenih mogućnosti. Da bi se iskoristilo sve ono što aplikacija može ponuditi, valja ili plaćati pretplatu za izdanje Premium koje stoji oko jedan dolar mjesečno ili aplikaciju platiti jednokratno 20 dolara.