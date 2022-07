Visit A City - planiranje putovanja u brojne gradove diljem svijeta

Visit A City odlična je i potencijalno vrlo korisna aplikacija za sve one koji se spremaju posjetiti neku od brojnih destinacija diljem svijeta. Naime, nudi velik broj turističkih vodiča koje su priredili stručnjaci zajedno s brojnim informacijama, savjetima i uputama što vrijedi posjetiti…

OSNOVNI PODACI Naziv Visit A City Namjena Mobilni turistički vodič Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Bilo da se namjerava putovati negdje lokalno, negdje u Europu, SAD, Aziju ili na neku od brojnih destinacija diljem svijeta, aplikacija upravo kao što je Visit A City, mogla bi se pokazati iznimno korisnom. Naime, nudi više od 20 tisuća turističkih vodiča za nešto više od sedam tisuća destinacija i tako olakšava planiranje putovanja.

Ključna je prednost to što aplikacija doista nastoji na jednostavan način istaknuti ono što bi svakako vrijedilo posjetiti na destinaciji na koju se putuju, a posebno je zgodno i to što nudi već pripremljene planove obilazaka (u trajanju od jedan do više dana što ovisi o destinaciji koju se posjećuje).

Na taj način zapravo smartfone pretvara u osobne turističke vodiče koji pomažu doživjeti neku destinaciju najbolje što je to moguće u zadanom vremenu. Dakako, osim toga, tu je i čitav niz drugih korisnih stvarčica, informacija i savjeta, pa se aplikacija nameće kao idealno rješenje onda kada se planira putovanja i kada se već nalazi na putu.

Kako bi se aplikacija mogla koristiti, valja otvoriti korisnički račun (prednost je što će na taj način sve biti sinkronizirano), a uz unaprijed planiranje odmora i putovanja pretraživanjem grada, države ili neke regije, aplikacija se oslanja i na lokaciju kako bi otkrila što vrijedi vidjeti u blizini jednom kada se već nalazi na destinaciji. Naravno, mogućnosti ima još, a zgodno je i to što je aplikacija – besplatna.