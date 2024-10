WallsPy - još jedna aplikacija koja nudi velik broj atraktivnih pozadinskih slika

Jedna od osnovnih vrsta aplikacija koje će biti potrebne kada se želi individualizirati smartfon, nešto što je mnogima neizmjerno važno, upravo su one koje nude pristup velikom broju pozadinskih slika, a WallsPy je upravo takva aplikacija…

OSNOVNI PODACI Naziv WallsPy Namjena Bogat izbor raznovrsnih pozadinskih slika Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan / 2,89 eur (Premium)

WallsPy zgodno je napravljena aplikacija koja nudi pristup velikom broju atraktivnih pozadinskih slika koja se svojim mogućnostima ne razlikuje pretjerano od prilično brojne konkurencije, no istodobno naprosto oduševljava svojom jednostavnošću i lakoćom kojom je moguće pregledavati velik broja tapeta.

Sve su dostupne pozadinske slike uredno svrstane u jednu od gotovo četrdesetak kategorija čime ih je lakše pregledavati, a zgodno je i to što je pozadinske slike moguće razvrstati i prema marki uređaja, zatim prema dominantnoj boji, dok je je jedan od praktičnih alata i onaj za stvaranje gradijenata te samim time i takvu pozadinsku sliku.

Osim toga, moguće je dobiti pregled nedavno dodanih pozadinskih slika, tu su i trenutačno najpopularnije kao i one istaknute, a nekima će zgodno biti i to što WallsPy nudi i stvaranja sasvim nasumičnog pregleda dostupnih pozadinskih slika. Ono što se aplikaciji svakako mora priznati, činjenica je da sučelje radi vrlo glatko i brzo, pa to doprinosi općem dojmu.

Jednom kada je odgovarajuća pozadinska slika pronađena (pritom će biti prikazane i neke temeljen informacije o slici), odmah ju je moguće postaviti kao pozadinu, ali je tu i mogućnost da je se prilagodi, podijeli ili samo pohrani na unutarnju memoriju telefona. Sitnica i detalja ima još, a tu je i izdanje Premium koje stoji 2,89 eura i s kojim se uklanjaju oglasi te se dobivaju i neke dodatne mogućnosti.