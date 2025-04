Zeel Walls - nudi mnoštvo probranih pozadina za smartfone i računala visoke razlučivosti

OSNOVNI PODACI Naziv Zeel Walls Namjena Kolekcija ručno probranih wallpapera Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 2,19 eur (Pro)

Jedan od najvažnijih elemenata kod prilagođavanja sučelja pametnog telefona (ali i računala), svakako su pozadinske slike. Stoga ni ne čudi da postoji čitav niz aplikacija koje se specijaliziraju upravo za wallpapere, a Zeel Walls je samo još jedna takva aplikacija.

Krasi je zgodno osmišljeno i vrlo fluidno sučelje, solidna kolekcija pozadinskih slika pri čemu se svaki dan dodaje nova, a same su pozadinske slike razvrstane u kategorije kao i tematske kolekcije koje ne samo da olakšavaju pronaći željenu tapetu, nego sve čine ugodnijim i praktičnijim za korištenje.

Osim toga, Zeel Walls nudi i poseban dio namijenjen pozadinskim slikama za računala, a svakako je dobro to što su sve visoke razlučivosti dok je zanimljivost i činjenica da su sve ručno probrane čime se do određene razine osigurava i vizualna kakvoća. Sama aplikacija ne nudi mnogo mogućnosti, no ipak su tu neki korisni detalji.

Tako je tu opcija prilagođavanja svake pozadinske slike kroz jednostavan ugrađeni editor slika (u suštini se sve svodi na ugađanje onih tipičnih parametara slika), a na umu valja imati i da dobar dio pozadinskih slika nije besplatan. Uz to što ih se može preuzeti i koristiti gledanjem reklame, tu je izdanje Pro koje stoji 2,19 eura te koje otključava pristup svim pozadinskim slikama.