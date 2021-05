Whisk - sve što je potrebno za lako stvaranje osobne kuharice

Za razliku od brojnih klasičnih kuharica za na pametnim telefonima, ova aplikacija omogućava jednostavnu izradu osobne kuharice dodavanjem vlastitih recepata. No, nudi i čitav niz drugih zgodnih mogućnosti koje je pretvaraju u neizostavnog kulinarskog pomoćnika…

OSNOVNI PODACI Naziv Whisk Namjena Osobna digitalna kuharica Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Whisk je prilično hvaljena aplikacija koja kroz jednostavno sučelje omogućava da se lako dodaju recepti za razna jela, a onda omogućava i da se jednostavno stvore popisi za kupovinu ovisno o tome koji su sastojci potrebni da bi se neko jelo doista i spravilo. Pri tome je posebno korisno to što se popisi za kupovinu mogu podijeliti s drugima, a sve će biti i sinkronizirano u stvarnom vremenu.

Sve počinje otvaranjem korisničkog računa, a nakon toga će se pokazati čitav niz recepata koje je onda lako moguće dodavati u osobnu kolekciju kako bi ih se kasnije lakše pronašlo. Sami su recepti prilično dobro kategorizirani (pretraživanje također solidno radi), a svaki nudi i čitav niz informacija te jasne upute kako jelo pripremiti. Naravno, svaki je recept moguće podijeliti s drugima.

Dodirom na gumb Add to prikazat će se nekoliko opcija, a osim što se recept može pospremiti u kolekciju koja zapravo postaje upravo osobna kuharica, tu će se moći za izabrati recept izraditi popis za kupovinu. Uz to, svaki je recept moguće dodati u dio zadužen za planiranje tjednog jelovnika što je još jedna od korisnih mogućnosti i prilično korisnih za one koji više nemaju inspiraciju što bi svaki dan kuhali.

Osim toga, od svakoga je recepta moguće napraviti i novi ili uređivati postojeći pa ga ona podijeliti s drugima, a tu su i neke druge zgodne mogućnosti. Bilo kako bilo, Whisk se nameće kao jedna od ponajboljih kulinarskih aplikacija koja ne samo da pomaže otkriti nova i vrlo zanimljiva jela, nego olakšava i njihovo pripremanje te obavljanje kupovine namirnica koje su potrebne kako bi se jelo napravilo.