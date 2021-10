ZaKi Book - službena aplikacija gradskih knjižnica za posudbu e-knjiga

OSNOVNI PODACI Naziv ZaKi Book Namjena Službena aplikacija za posubdu e-knjiga Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Zaki Book je prva aplikaciju namijenjena posudbi e-knjiga, a sve što je potrebno imati kako bi je se koristilo, jest korisničko ime i PIN koji se mogu dobiti u knjižnici. Kako se za članstvo u Knjižnicama grada Zagreba mora plaćati godišnja članarina od svega 50 kuna, ovo je ujedno i najpovoljniji način kako čitati nešto više od tisuću e-knjiga na hrvatskom jeziku.

Sama je aplikacija prilagođena radu na pametnim telefonima i tabletima, no mogućnostima i izgledom je vrlo rudimentarna te postoji doista mnogo prostora za poboljšanja, a putem aplikacije je moguće posuđivati najviše dva naslova e-knjiga odjednom te pet naslova unutar jednog kalendarskog mjeseca pri čemu se aplikacija istodobno može koristiti na do četiri uređaja dok je mogu koristiti samo članovi koji su stariji od 15 godina.

Ono što je posebno zgodno kod posudbe, svakako je činjenica da više ne treba brinuti kad je posuđenu knjigu potrebno vratiti; kada za to dođe vrijeme, aplikacija će automatski povući knjigu i vratiti je. Za one koji ne znaju, ZaKi je naziv knjižničnog informacijskog sustava, pa zapravo sve knjižnice koje su s njime povezane, mogu svojim članovima omogućiti posudbu e-knjiga kroz ovu aplikaciju.

Za sada aplikaciju mogu koristiti članovi Knjižnica grada Zagreba, ali i članovi knjižnica u Rijeci, Samoboru, Karlovcu, no najbolje je provjeriti može li se aplikacija koristiti u svojoj lokalnoj knjižnici.

Sama aplikacija nije posebno moćna niti se zapravo može uspoređivati s popularnijim aplikacijama za čitanje e-knjiga, no kada se sve uzme u obzir, nameće se kao vrlo praktičan način za pronalazak e-knjiga na hrvatskom jeziku i to pogotovo za one koji su već članovi gradskih knjižnica.