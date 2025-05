Zoho Expense - olakšava bilježenje i organiziranje putnih troškova

OSNOVNI PODACI Naziv Zoho Expense Namjena Praćenje putnih troškova Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Poslovna putovanja sasvim su uobičajena, a samo jedan od izazova tijekom putovanja i to pogotovo ako su nešto dulja, praćenje je i upravljanje troškovima. Tu uskače Zoho Expense koji čitavu stvar nastoji učiniti daleko lakšim i jednostavnijim, kako za one koji putuju, tako i za one koji bi troškove trebali odobravati.

Drugim riječima, ovo je aplikacija koja pomaže automatizirati praćenje troškova omogućujući da se računi lako skeniraju uz pomoć značajke Autoscan, a onda da se dodaju u izvještaje koje je moguće poslati na odobrenje. Pritom ostaju pohranjene digitalne kopije računa (premda će i dalje vjerojatno trebati zadržati i izvorne papirnate račune), a tu su i brojne druge mogućnosti.

Tako je, na primjer, moguće planirati putovanja izradom prilagođenog itinerara, pratiti kilometražu pomoću ugrađenog GPS sustava pri čemu će Zoho Expense automatski bilježiti troškove putovanja, a moguće je i povezati osobne i poslovne kartice kako bi se pratili troškovi.

Tu je i integrirana virtualna asistentica Zija, tu je i mogućnost primanja različitih obavijesti, zatim je moguće dodavati troškove i kada nije dostupna internetska veza te će sve biti sinkronizirano kada ona opet postane dostupna, tu su i razne analitike i izvještaji te štošta drugo. Da bi stvar bila još bolja, Zoho Expense se može koristiti i besplatno iz ograničenja, a tu su i pretplatni modeli za veće poslovne sredine.