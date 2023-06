Apple snažno zakoračio u svijet proširene stvarnosti predstavivši Vision Pro

Appleova godišnja developerska konferencija WWDC započela je ovoga ponedjeljka tradicionalnim keynoteom, za koji se već mjesecima govorilo kako će biti jedan od najvažnijih u posljednjim godinama. Iako je riječ o primarno softverskoj konferenciji, nerijetko se na WWDC-u dogodi i lansiranje ponekog hardverskog komada, a tako je bilo i ovoga puta – najznačajniji događaj bilo je predstavljanje naglavnog seta za virtualnu i proširenu stvarnost Apple Vision Pro.

WWDC je, prema običaju, otvorio Tim Cook, najavivši događaj koji će donijeti novosti u mnogim novim tehnologijama, kao i neke od najvećih objava ikada na ovoj konferenciji. Za početak bilo je riječi o liniji računala Mac.

MacBook Air 15"

Tranzicija na Appleove čipove nastavlja se s prijenosnikom MacBook Air dijagonale ekrana 15,3". Tanak tek 11,5 milimetara najtanji je prijenosnik te dijagonale na svijetu, a pokreće ga čip M2. Apple se pohvalio s 18 sati trajanja baterije, kao i boljim performansama, tanjim i manjim kućištem, uz ekran Liquid Retina rezolucije - pa kažu da će ovo biti 15-inčni prijenosnik bez kompromisa, koji ima sve što konkurencija nema ili mora žrtvovati na račun drugih performansi.

Cijena će mu biti od 1.299 dolara, a u prodaju stiže već sljedećeg tjedna. Početna cijena 13-inčnog MacBooka Air s procesorom M2 sada pada na 1.099 dolara.

Mac Studio i Mac Pro

Profesionalno stolno računalo dobiva svoju prvu veliku nadogradnju od predstavljanja. Na njega stiže procesor M2 Max. Dodatno, Mac Studio će biti prvo računalo s procesorom M2 Ultra – koji je zapravo dobiven spajanjem dva M2 Maxa, s čak 192 GB ujedinjene memorije. Apple tvrdi da je riječ o najsnažnijem procesoru za desktop računala ikada proizvedenome. Omogućit će mu priključivanje do 6 vanjskih ekrana i procesiranje do 8 paralelnih 8K ProRes streamova.

M2 Ultra će stići i na najsnažnije profesionalno računalo u Mac liniji – Mac Pro (poznat i kao "ribež za sir"), koje već dugo nije dobilo nadogradnju. Ovaj će moćni stroj sada moći podržati ulaz s do 24 4K kamera uz kodiranje njihovog zapisa u ProRes u stvarnom vremenu.

Cijena za novi Mac Studio počinjat će od 1.299 dolara, a za Mac Pro od 6.999 dolara. Tim se predstavljanjima dovršava prelazak Applea na vlastite procesore u svim aktualnim generacijama računala.

iOS 17

Mobilni operacijski sustav iOS 17 unaprijedit će esencijalne aplikacije – od telefoniranja, preko FaceTimea do iMessage poruka. Tako će svaki korisnik moći postaviti vlastiti najavni ekran (poster), koji će se pokazivati osobama koje će poziv primati. Izgledom će nalikovati na početne ekrane iz iOS-a 16, a cijela stvar bit će otvorena i za vanjske aplikacije koje podržavaju glasovne razgovore.

FaceTime će dobiti opciju ostavljanja video poruka kontaktima, u slučajevima kada se oni ne jave na poziv. U sustavu poruka unaprijeđen će biti sustav pretraživanja, stickera, u razgovore će biti moguće dodati lokacijske podatke, a korisnici će se jednim drugima moći automatski javiti da su sigurno stigli na odredište, putem sustava Check In.

Sustavom AirDrop po novome će biti moguće podijeliti svoj broj telefona na obližnji iPhone ili Apple Watch, uz dodatak NameDrop. U slučaju da se tijekom prijenosa podataka mobiteli udalje, prijenos će se automatski nastaviti putem internetske veze. Unos teksta tipkovnicom bit će olakšan uz unaprijeđeni autocorrect, koji radi u suradnji s jezičnim modelom kako bi bolje prepoznavao što je korisnik htio napisati ali i predviđao tekst i mogao dovršiti rečenicu.

Potpuno nova aplikacija koja stiže na iOS 17 bit će Journal – svakodnevni pomoćnik s pametnim prijedlozima u obliku fotografija, lokacija, glazbe i sličnih sadržaja, koji će korisniku omogućiti kreiranje osobnog multimedijalnog dnevnika.

Kao što je špekuliralo, iOS 17 će moći pretvoriti iPhone i u vodoravni dodatak noćnom ormariću, kroz dodatka nazvan StandBy. Pokazivat će widgete, fotografije, sat i slične sadržaje dok se mobitel ne koristi aktivno. I na kraju jedna mala, ali bitna promjena: glasovnu asistenticu bit će moguće pozvati samo rječju "Siri", a ne "Hey Siri", kao do sada.

iPadOS 17

Novi operacijski sustav za tablete donosi interaktivne widgete, ponešto novih pozadina i mogućnost prikaza više različitih sadržaja na iPadu dok je ekran zaključan. iPad dobiva napredne mogućnosti uređivanja .pdf dokumenata, čak i kroz aplikaciju Notes. Dodana će biti i opcija suradnje na dokumentima, pri čemu će svi suradnici promjene vidjeti u stvarnom vremenu. iPadOS, dakle, dobiva tek minornu nadogradnju, uz sve ranije navedeno u iOS-u, što će se moći primijeniti i na iPad.

MacOS

Sljedeća verzija MacOS-a naziva se Sonoma, a na Mac donosi razne dodatke od ranije poznate na iOS-u. Tu su mogućnosti dodatne personalizacije widgeta, koji će se prikazivati bilo gdje na desktopu, gdje to korisnik zaželi. Oni će se moći i sinkronizirati s widgetima s korisnikovog iPhonea, bez potrebe za posebnim instaliranjem.

Apple želi ovom nadogradnjom na Mac donijeti i više igraćih iskustava te iskoristiti moćne karakteristike svojih procesora. To će omogućiti novi način rada "Game mode", optimiziran upravo za igranje. Sustav Metal developerima će omogućiti lakši prijenos naslova na Appleovu platformu, a kao studio koji će pokrenuti igraću revoluciju na Macu najavljen je Kojima, s naslovom Death Stranding Director's Cut, koji uskoro stiže na MacOS.

MacOS Sonoma donosi nove vizualne estetske mogućnosti za videokonferencije, sigurnosne nadogradnje Safarija, podršku za više profila u Safariju, kao i za web aplikacije, koje će moći "iskočiti" iz preglednika i ponašati se kao aplikacije na desktopu.

Glazba i TV

Postojeće bežične slušalice AirPods Pro spajat će tehnologiju poništavanja buke s "transprentnim" načinom rada, pa će tako korisnici moći uživati u sadržaju koji slušaju, ali istodobno će čuti i najbitnije glasove i zvukove oko sebe – ta opcija naziva se Adaptive Audio. Putem sustava AirPlay bit će još lakše podijeliti glazbu ili video s obližnjim uređajima, čak i onima u hotelu. Appleov tvOS 17 dobiva redizajn početne stranice, podršku za FaceTime video pozive (uz kameru s iPhonea ili iPada) ali i Zoom i Webex.

WatchOS

Operacijski sustav za pametne satove u svojoj će "okrugloj" verziji WatchOS 10 donijeti nešto veću vizualnu nadogradnju samog OS-a, ali i aplikacija. One će po novome najvažnije informacije moći prikazivati i u widgetima na početnom zaslonu, do kojih će se doći samo okretanjem krune sata. Mnoge postojeće aplikacije će dobiti potpuni redizajn, a jedan od novih početnih ekrana imat će Snoopyja kao glavnog lika. Biciklistima će biti drago vidjeti novu podršku za praćenje te aktivnosti, pri čemu će čak i povezani iPhone biti moguće pretvoriti u putno računalo na biciklu. Drugi sportovi i praćenje fizičke aktivnosti također će dobiti manje funkcionalne nadogradnje.

Apple Watch pomagat će i u praćenju mentalnog zdravlja, kao što to već čini s onim fizičkim, i to kroz razne upitnike i druge sadržaje. Bit će moguće pratiti i očno zdravlje, tj. mjerenje vremena provedenog na otvorenom (za djecu).

Kao i obično, sve developerske verzije OS-ova stižu već danas, beta verzija u srpnju, a korisnička u tijekom jeseni.

One more thing – Apple Vision Pro

Jobsovu krilaticu Apple ne koristi olako, već za samo najveće, epohalne, najave. Ove godine "još jedna stvar" je potpuno novo naglavni set Apple Vision Pro. Riječ je o naočalama za proširenu stvarnost s prozirnim zaslonom, koji može spojiti stvarni svijet, upravljanje gestama ruku, s prikazima virtualnih objekata. Prvi je to Appleov uređaj kroz koji se može gledati, prvi koji ima 3D korisničko sučelje.

Cijelo vidno polje korisnika tako postaje mjesto za prikaz aplikacija, dok ih on može smjestiti bilo gdje u prostoru, gdje mu to odgovara. Prvi je to uređaj koji se ne mora dodirivati da bi se njime upravljalo, niti koristi bilo kakav kontroler. Aplikacije je moguće pokretati pokretima očiju i ruku, na sasvim nove načine, koje u Appleu opisuju kao "magiju". Dodatno, upravljati se može i glasovnim naredbama uz pomoć Siri.

Inovacija nazvana EyeSight omogućava korisniku da vidi kroz ekran naglavnika, ali i da drugi vide njega kada je to potrebno, tj. da ostvare izravni kontakt očima. Spoj virtualnog i stvarnog svijeta ovdje bi prvi put, ako je vjerovati Appleu, trebao funkcionirati kako za posao tako i u zabavne svrhe te potpuno promijeniti način na koji doživljavamo aplikacije i audiovizualne sadržaje.

Putem naglavnika moguće je gledati video, igrati se, čitati, pregledavati web sadržaje, tj. raditi bilo što u digitalnom svijetu, ali uz virtualni 3D svijet u kojem se aplikacije nalaze. Za pomoć, uz njega mogu raditi i Mac, bežične tipkovnice i ostali dodaci, dok se ekran obližnjeg Maca može u 4K rezoluciji preslikati unutar naglavnog seta i njegovog ekrana. Naglavnik donosi i 3D kameru, koja može snimati trodimenzionalne video zapise, koje je potom na istom uređaju moguće pregledavati ili slati drugima. Mogućnosti primjene su, kažu, neograničene, a ovo je samo početak nove ere "prostornog računalstva" u koju je Apple danas, nakon godina i godina razvoja, napokon ušao – i to na velika vrata.

Što se tiče tehničkih karateristika, naglasimo da je Apple Vision Pro kabelom povezan s baterijom, koju je potrebno nositi u džepu i koja omogućava do 2 sata autonomije. Prednji dio načinjen je od stakla, okvir je aluminijski s tipkama i digitalnom krunom kao kod Apple Watcha, a unutar kućišta nalazi se cijelo računalo s ekranima i sustavom hlađenja. Dio koji će se naslanjati na lice dolazit će u više oblika, kako bi se prilagodio različitim licima, podržava i dodatke koji će zamijeniti naočale kada je to potrebno.

Zaslon je microOLED, veličine piksela tek 7,5 mikrona i s ukupno 23 milijuna piksela – dakle više od 4K rezolucije, za svako oko. Na prostor jednog piksela ekrana iPhonea smjestili su čak 64 piksela ovog ekrana. Za reprodukciju zvuka zaslužan je novi sustav "audio ray tracinga", napredni sustav prati pokrete glave i očiju, a sve kako bi cijelo iskustvo bilo glatko i prilagođeno okolini u svakom trenutku.

Uređaj je zasnovan na Appleovom čipu M2, uz novi čip R1, specijaliziran za procesiranje senzornih signala iz 12 kamera, 5 senzora te 6 mikrofona u stvarnom vremenu – s odmakom od tek 12 milisekundi. Za komunikaciju putem videokonferencije ne koristi se kamera, već virtualni avatar, nastao na temelju 3D skeniranja i mapiranja lica korisnika.

Novim uređajem upravlja i novi operacijski sustav, visionOS, koji će i za developere i za korisnike biti početak potpuno novog razdoblja te sasvim nove platforme, kažu iz Applea. Već su prikazali i neke aplikacije za dizajn, zabavu (primjerice virtualni Disneyland ili planetarij), rad u Microsoftovim uredskim aplikacijama, videokonferencije, i ostale primjene. Novi OS imat će i svoju trgovinu aplikacija te brojne API-je za developere i vanjske aplikacije, kao i podršku za Unity. Ovaj uređaj donosi i sasvim novi sustav autentifikacije korisnika, OpticID, koji skenira oči i tako se otključava.

Apple je za Vision Pro registrirao preko 5.000 patenata i naziva ga najnaprednijim osobnim računalnim uređajem u povijesti, koji je potpuno u klasi za sebe – koji objedinjuje funkcije računala, mobitela, televizora, slušalica i kamera. Takva mu je i cijena – 3.499 dolara. U prodaju će stići tek početkom sljedeće godine, najavljeno je na kraju keynotea.