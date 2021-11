Društvene mreže izgubile gotovo 10 milijardi dolara zbog Appleovih pravila privatnosti

Apple je krajem travnja s iOS-om 14,5 značajno promijenio svoja pravila privatnosti, uvevši strožu kontrolu praćenja korisnika od strane aplikacija. Ta je promjena uveliko otežala Facebooku, Snapchatu, Twitteru, YouTubeu i ostalim društvenim platformama, plasiranje visoko personaliziranih oglasa.

Tvrtka je promjenu pravila privatnosti najavila još u rujnu prošle godine, no Mark Zuckerberg se tada pobunio, pa se odmah dalo naslutiti da će promjena štetno utjecati na mnogobrojne društvene platforme, što je sada potvrdilo i istraživanje The Financial Timesa.

Naime, Facebook, Snapchat, Twitter i YouTube, izgubili su oko 9,85 milijardi dolara prihoda zahvaljujući Appleovim pravilima privatnosti. Navodi se da je najveći gubitnik upravo Zuckerbergova tvrtka, a velikim se gubicima može pohvaliti i Snapchat, koji nema desktop verziju, pa je njegovo oglašavanje ponajviše vezano uz pametne telefone.

„Neke od platformi koje su bile najviše pogođeni Appleovim novim pravilima privatnosti – posebno Facebook – moraju ponovno izgraditi svoju infrastrukturu od nule“, rekao je za The Financial Times AdTech konzultant, Eric Seufert.

„Moje uvjerenje je da je za izgradnju nove infrastrukture potrebna najmanje jedna godina. Nove alate i programske okvire potrebno je razviti od nule i opsežno testirati prije nego što se implementiraju velikom broju korisnika“, smatra Seufert.

Podsjetimo, iOS korisnici u svakom trenutku u izborniku Settings/Privacy mogu provjeriti postavke praćenja i resetirati ranije dane dozvole aplikacijama te tako odabrati kome žele ili ne žele „prodati“ svoje podatke.