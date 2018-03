Najavljen ovogodišnji WWDC

Appleova godišnja developerska konferencija održat će se od 4. do 8. lipnja u San Joseu

Apple je ovoga tjedna najavio kako će svoju tradicionalnu godišnju developersku konferenciju WWDC u njezinom 29. izdanju održati od 4. do 8. lipnja u San Joseu. WorldWide Developers Conference 2018 bit će mjesto okupljanja softveraša koji rade na Appleovoj platformi, pa se tim povodom očekuje i nekolicina softverskih noviteta, kao što je to bio slučaj i do sada.

Ove godine, kažu upućeni, na WWDC-u bi Appleovci trebali predstaviti iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5, a moguće je da vidimo i nadogradnju Apple TV-a. Osim softverskih noviteta Apple bi mogao iskoristiti otvorenje konferencije, kao i do sada, te predstaviti i ponešto novog hardvera. U razvoju su trenutačno, prema neslužbenim informacijama, novi i jeftiniji iPad, novi iPad Pro, iPhone SE 2, novi MacBook Air, manji HomePod zvučnik, pa će nešto od toga najvjerojatnije biti po prvi puta prikazano na konferenciji početkom lipnja.

Ulaznice za konferenciju prodaju se po 1.599 dolara, ali moći će ih, zbog prevelikog interesa, kupiti tek ograničen broj "sretnika" određenih nasumičnim odabirom.