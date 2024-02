Novi iPhone SE navodno stiže 2025. godine s OLED zaslonom

Svi modeli iPhonea SE do sada su koristili LCD zaslon, ali to bi se trebalo promijeniti s nadolazećim modelom koji navodno stiže na tržište već 2025. godine. Naime, prema informacijama koje je od pouzdanih izvora dobio korejski portal The Elec, novi najjeftiniji iPhone koristit će OLED zaslon sličan onome na iPhoneu 13 i 14.

To bi značilo da korisnici na novom iPhoneu SE mogu očekivati 6,1-inčni zaslon s rezolucijom 1.170 x 2.532, vršnom svjetlinom od 1.200 nita te Ceramic Shield zaštitom protiv ogrebotina i pucanja. Visoke frekvencije osvježavanja neće biti, jer je to ipak rezervirano za skuplje Pro modele.

The Elec navodi da se trenutno tri proizvođača bore ne bi li se njihovi OLED zasloni našli na nadolazećem iPhoneu SE. Prvi je, sasvim očekivano, Samsung koji je Appleu ponudio najnižu cijenu od 30 dolara po zaslonu. Drugi je BOE koji traži 35 dolara, a treći Tianma koji ima najskuplju ponudu od 40 dolara.

No, nitko još nije dobio ugovor za proizvodnju jer Apple navodno nudi samo 20 dolara po zaslonu, tako da su pregovori još uvijek u tijeku.