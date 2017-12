Apple se ispričao zbog usporavanja iPhonea

Prilično žestoka reakcija kupaca i medija na informacije o namjernom usporavanju starijih iPhonea, ali i nekolicina tužbi zbog iste stvari, nagnali su Apple da na svojim stranicama objavi službenu ispriku kupcima. Osim što su se ispričali onima koji su se osjetili iznevjerenima, ponudili su i pojašnjenje o tome kako je zapravo došlo do softverskog usporavanja procesora u starijim generacijama iPhonea.

"Nikada nismo, niti bismo, namjerno nešto učinili kako bismo skratili život bilo kojeg proizvoda"

Pojašnjenje se sastoji od navoda kako su litij-ionske baterije podložne kemijskom procesu starenja, te da s vremenom degradiraju. Kao posljedica toga umanjuju se i njihove performanse, sposobnost napajanja uređaja prilikom vršnih opterećenja, te se tada javlja i slučaj u kojem se uređaji nenadano gase. To naprasno gašenje uređaja Appleu nije prihvatljivo jer značajno umanjuje korisničko iskustvo, pa su prije otprilike godinu dana, s iOS-om 10.2.1, počeli "upravljati" tom situacijom.

Kod iPhonea 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus i SE iOS je programiran tako da kod vršnih opterećenja smanjuje performanse uređaja kako baterija ne bi postala preopterećena. Kupci su, kažu iz Applea, bili zadovoljni time što je u toj verziji iOS-a riješen problem iznenadnog isključivanja uređaja, pa je isti sustav usporavanja primijenjen u iOS-u 11.2 i za iPhone 7 i 7 Plus.

Kako bi reagirali na zabrinutost kupaca koja je eskalirala ovih dana, Apple će ponuditi sljedeća rješenja: Tijekom cijele 2018. nudit će 50 dolara jeftiniju zamjenu starih baterija (o čemu više detalja slijedi uskoro). Početkom godine nadogradnjom iOS-a će omogućiti korisnicima detaljniji uvid u "zdravlje" baterije.

Jednom kada se baterija zamijeni, ili pak nije maksimalno opterećena, svi iPhonei na bilo kojem iOS-u trebali bi korisnicima davati najviši mogući radni takt i performanse kakve su i očekivane.