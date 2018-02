HP predstavio Elite Thunderbolt G2 dock sa modularnim zvučnikom

HP je nedavno predstavio nove prijenosnike iz serije EliteBook, a uz njih i elitni dock naziva EliteThunderbolt Dock G2. Zadatak dotičnog je vrlo jednostavan - osigurati dovoljan broj portova za priključivanje računalne periferije i drugih uređaja.

Elite Thunderbolt Dock G2 odlikuje se kompaktnim dimenzijama – 99,06 x 99,06 x 68,58 milimetara i težinom od 798 grama. Unatoč omanjim dimenzijama HP je uspio ugurati poveći broj portova.

Najveći broj portova smješteno je sa stražnje strane kućišta gdje se nalazi 1x Thunderbolt port, 1x USB-C DisplayPort (15W power), 2x DisplayPort ports, 1x VGA port, 2x USB 3.0 ports, 1x LAN (RJ-45) port i 1x AC Adapter konektor za priključivanje napajanja.

Nešto manji broj konektora radi lakšeg im pristupanja je smješten s bočne strane – 1x USB 3.0 port te po jedan audio port i Kensington lock utor. Elite Thunderbolt Dock G2 podržava PXE Boot i Wake on LAN funkcije. Također korisnici će moći priključiti do četiri monitora niže, ili do dva monitora 4K rezolucije.

Kao dodatnu opciju HP će u ponudi imati i opcionalni, modularni zvučnik tvrtke Bang & Olufsen koji će služiti za konferencijske pozive. Shodno tomu, na njegovoj gornjoj strani nalaze se i prigodne tipke za uspostavu i prekidanje poziva te tipke za stišavanje, pojačavanje i potpuno isključivanje zvuka.

Thunderbolt Dock G2 u prodaju bi trebao stići tijekom svibnja 2018. godine po za sada još nepoznatoj cijeni.