Iza kulisa CES-a 2018: pijanka s mojom queer frendicom koja će vas svojom pojavom zapanjiti na BFS-u

Nekada je šoping u Americi bio fantastičan, pogotovo u outletima i pogotovo u Las Vegasu. Sijećam se da sam priliko prvog posjeta Vegasu, u outletima nakupovao toliko odjeće, obuće i elektronike, da sam morao čekirati dodatni kofer na letu za povratak kući, a pritom sam potrošio najviše nekoliko stotina dolara. Uz razne kupone za popuste, popuste na količinu i "clearance" i "discount" i "sale" ponude, koji se ovdje u Americi najčešće smiju akumulirati, bilo je, primjerice, moguće kupiti desetak komada odjeće u Tommy Hilfigeru za ukupni trošak od otprilike 150 dolara - od traperica, preko majica, do jakni...

Danas više nije tako. Šoping u Americi je i dalje jeftiniji nego kod nas, ali u prosjeku za 20-ak posto, a ne za 80-ak kao tada, prije deset godina. Nikako ne predstavlja priliku da - kao tada - natrpate dodatni kofer stvarima i riješite se nabavke odjeće za narednih godinu dana za čitavu obitelj. Pa ipak, svake godine prvog jutra nakon dolaska u Vegas uvijek odlazim u outlet - makar po poklone obitelji, ako već ne naletim na neku iznimku koja, spomenutom akumulacijom popusta, predstavlja genijalan ubod.

Danas sam imao sreće. Išao sam u outlet s Bojanom, Ljubom i kolegom Marinom Režićem s porala CroPC i Ljuba je "nanjušio" dobre akumulirane popuste na Adidasove tenisice. Naravno, ograničeno samo na neke modele i neke veličine noge. Imali smo sreće: i Ljubai Marin su uboli klasične bijele superstar adidasice za 29 dolara, a ja sam skejterice za nevjerojatnih 25 dolara... Osjećaj dobrog "šopinga kakav je nekad bio" pokvarila je činjenica da sam traperice u Tommyju platio 40 dolara. I dalje je to puno manje no što koštaju u Zagrebu, no za tu se lovu prije deset godina moglo dobiti i tri para traperica u istom dućanu...

Nakon šopinga uslijedio je tradicionalni "hrvatski ručak" u Hard Rock Cafeu na Stripu. Klopa u Hard Rocku je konfekcija, ali kvalitetna konfekcija - točno znaš što ćeš dobiti bilo gdje u svijetu i uvijek je to zaista dobro. Na Stripu utoliko Hard Rock nudi najbolji omjer cijene, atmosfere i kvalitete, a to je ono što ljudi iz našeg podneblja vole. Osim toga, fantastično je lociran, pa nije teško dogovoriti da ekipa koja je došla na CES u ulozi posjetitelja dan prije otvaranja CES-a ovdje ruča. Ekipa koja je došla u ulozi izlagača, nažalost, u to doba slaže i pripema svoj štand, pa nisu u prilici doći na ovo druženje... U albumu fotki s mojeg fejsa pogledaje tko je sve bio i koju smo to konfekciju konzumirali.

Hard Rock Cafe. Još jedna nezaobilazna stanica u Las Vegasu, kroz godine je postala neformalno okupljalište ekipe iz... Posted by Dragan Petric on Monday, January 8, 2018

Navečer smo se Bojan i našli s mojom frendicom Myriam Joire, čuvenom tech blogericom i podcastericom koja je svojevremeno bila izvršna urednica Engadgeta, a koja će održati prvo keynote predavanje na Bug Future Showu 2018, 31. siječnja u zagrebačkom Kinu Europa. Myriam danas snima odličan tjedni podcast o mobitelima (zapravo, najbolji podcast o mobitelima koji možete poslušati) i piše za nekoliko najvećih tech portala na svijetu, a ovdje na CES-u je poznaje apsolutno svatko jer je svojersni celebrity američke tech scene.

Myriam je, prije svega, fantastična osoba - vedra, duhovita, topla, uvijek spremna za zajebanciju i za pivo. Kao velika queer aktivisitica fura specifičan image s kojim uvelike iskače među geekovima koji posjećuju CES - njezina frizura, potpuno tetovirano tijelo i odjevni stil djeluju na prvu zastrašujuće, no nema tog posjetitelja CES-a koji ju s veseljem ne poziva u društvo i koji joj se ne razveseli kada uđe u prostoriju. Uz sve to, Myriam ima fascinantno znanje o novim tehnologijama i superiornu strast prema tech novinarstvu, pa njezino mišljenje i njezini tekstovi važe kao ultimativna ocjena bilo kojeg tech trenda ili uređaja kojima se konsenzualno vjeruje bez pogovora.

Myriam ima fascinantno znanje o novim tehnologijama i superiornu strast prema tech novinarstvu

Siguran sam da će Myriam svojom pojavom i svojim keynote predavanjem na Bug Future Showu najprije zapanjiti, a možda i šokirati svih koji dođu u Kino Europu, a još sam sigurniji da će svi koji vole tehnologiju biti s njom oduševljeni. Iza mavrovićevske fizionomije krije se predraga osoba koja će izazvati beskrajne simpatije i uvažavanje - presretan sam što nam dolazi u Zagreb!

Nakon nekoliko piva, Myriam, Bojan i ja obišli smo Digital Experience - jedan od nekoliko "satelitskih" mini CES-ova koji se odvijaju neposredno pred početak CES-a, na kojima probrani izlagači s "pravog" CES-a unaprijed pokazuju svoje novitete. Cilj nam je bio pronaći najsličnije izlagače hrvatskim startupima koji ove godine nastupaju na CES-u - MAKERbuinu i Me.mumu. I uspjeli smo...

Kano je vrlo maleno 10-inčno računalo u obliku prijenosnika koje se isporučuje u dijelovima, a koje je najprije potrebno sastaviti da bi ga se moglo koristiti i na njemu igrati, kroz stjecanje osnovih znanja o elektronici, mehanici, digitalnoj tehnologiji, programiranju, matematici, fizici... Sve je, dakako, izvedeno puno elementarije od "pravog" laptopa, ali ideja je to koja je najsličnija "našem" MAKERbuinu.

EarlySense percept je "bezkontaktni monitor plodnosti" koji parovima asistira u određivanju plodnih dana kako bi prije dobili bebu... Uređaj se postavlja ispod madraca, odakle "osluškuje" promjene srčanog ritma u žena. Putem AI algoritama koji prate varijabilnost srčanog ritma, uređaj locira najplodniji dan u menstrualnom ciklusu i čitavu analitiku isporučuje Bluetoothom na app na mobitel. Radi, dakle, na potpuno drugačijem principu nego Me.mum, ali je svrha ista.

Nakon svega, otišli smo u Double Down Saloon - mjesto gdje svake godine "pobjegnemo" od CES-a i Stripa uživati u drugarstvu... Ovu genijalnu punkersku rupu Anthony Bourdain je nazvao "najsretnijim mjestom na svijetu", što je vrlo precizan opis, a o čemu se radi, pisat ću u jednom od nadolazećih dnevničkih zapisa jer ćemo ga, tijekom boravka u Vegasu, kao i uvijek, posjećivati skoro svake noći...