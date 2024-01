Lenovo na CES-u 2024 predstavio nove uređaje s podrškom za umjetnu inteligenciju

Lenovo jača svoj portfelj i viziju AI for All s računalima s umjetnom inteligencijom i drugim snažnim inovacijama

Lenovo je na sajmu CES 2024 predstavio kompletnu liniju od više od 40 novih uređaja i rješenja koja 'pokreće' umjetna inteligencija (AI), promičući viziju tvrtke AI for All. Najave uključuju nove AI PC inovacije u Lenovo Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre i Legion pod-brendovima, koje personaliziraju računalno iskustvo za krajnje korisnike i tvrtke kao nikada prije. Dva nova proizvoda s dokazom koncepta, tablet, softverska aplikacija, Motorola AI značajke, dodaci i više, zaokružuju robustan novi portfelj tehnoloških rješenja.

Novi repertoar potrošačkih uređaja s AI

Lenovo je predstavio najnoviji repertoar novih potrošačkih uređaja: selekciju Yoga AI prijenosnih računala koja osnažuju kreativni proces, tablet koji poziva korisnike na igru i učenje, IdeaPad™ prijenosna računala dizajnirana za svakodnevne korisnike i periferne uređaje za moderni svijet. Ulaskom u novu eru, najnovija linija Lenovo prijenosnih računala s operativnim sustavom Microsoft Windows 11 Lenovo Yoga dolazi s Lenovo Yoga Creator Zone, ekskluzivnim novim softverom za kreatore, umjetnike i sve one koji žele iskoristiti snagu generativne umjetne inteligencije na jednostavan i privatan način uz sigurnost na umu. Kao pokretač mašte, Lenovo Yoga Creator Zone nudi generiranje slika koja tekstualne opise ili čak skice pretvara u zapanjujuće slike bez složenih upita, kodova ili postavki. Korisnici jednostavno upisuju što god žele vidjeti, a sustav odmah stvara vizualni prikaz.

Predvodnici nove generacije Lenovo Yoga prijenosnih računala su Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) i Lenovo Yoga 9i 2-u-1 (14”, 9), od kojih potonji dolazi u paketu s Lenovo Smart Pen i navlakom (Sleeve). Dizajnirana za kreatore s beskompromisnim standardima, oba vrhunska prijenosna računala imaju MIL-STD-810H1 ocjenu izdržljivosti i prepuna su vrhunskih komponenti, uključujući najnovije Intel® Core™ Ultra procesore za munjevito brze performanse; fizički Lenovo AI Core Chip koji pokreće robusnu AI funkcionalnost; i snažne baterije2 za neprestanu kreativnost. Lenovo X Power maksimizira performanse Lenovo AI Core i Intel Ultra procesora u Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9). Ovo rješenje za podešavanje pokreće strojno učenje te poboljšava kreativne zadatke kao što su 3D renderiranje i korekcija boje filma raspodjelom procesorske snage za optimizaciju performansi, trajanja baterije i učinkovitosti hlađenja. Oba modela imaju tipku Copilot koja omogućuje brži pristup svakodnevnom AI suputniku. Copilot u sustavu Windows 11 koristi mogućnosti umjetne inteligencije za isporuku relevantnih odgovora, sažimanje e-poruka, generiranje slika i više.

Lenovo Yoga obitelj zaokružuju još četiri dodatna nova prijenosna računala. U pogledu prenosivosti, Lenovo Yoga Slim 7i (14”, 9) je tanko i lagano Intel Evo izdanje vrhunskog prijenosnog računala koje pokreću Intel Core Ultra procesori i WUXGA OLED zaslon. Za stvaranje sadržaja, Lenovo Yoga Pro 7i (14”,9) i Lenovo Yoga Pro 7 (14”,9) su prijenosna računala opremljena opcijom Intel Core Ultra procesora ili do AMD Ryzen 7 8845HS procesora, s do NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU za prijenosna računala s NVIDIA Studio validacijom i PureSight Pro LCD ili OLED 3K zaslonom.

Za „wow“ faktor, Lenovo Yoga Book 9i (13", 9), čiji je predhodnik prvo svjetsko prijenosno računalo s dva OLED zaslona pune veličine3, sada može uključivati Intel Core Ultra procesore, PureSight OLED 2,8K zaslon i rotirajućim Bowers & Wilkins® soundbar. Također, može se opremiti raznim softerima za povećanje kreativnosti, uključujući Smart Launhcer za grupiranje često korištenih aplikacija radi poboljšanja učinkovitosti; poboljšanu virtualnu tipkovnicu da korisnici izraze svoju osobnost pomoću skinova; AI za uljepšavanje rukopisa i više. Naposljetku, ali ne i najmanje važno, su nova konvertabilna prijenosna računala Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16”, 9) i Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14”, 9) koja kreatorima u pokretu daju brzi pristup alatima koji nadopunjuju njihovu kreativnost.

Napravljen za zabavu, ali dizajniran za učenje, Lenovo Tab M11 tablet je uređaj stvoren za uživanje u vremenu za sebe namijenjen studentima, ljubiteljima filmova i svima koji vole crtati. Opremljen s Lenovo Tab Pen, praktičnom olovkom koja pruža beskompromisno iskustvo pisanja, crtanja i škrabanja, tablet dolazi s unaprijed instaliranim vrhunskim softverom koji poboljšava korištenje: Nebo za pretvaranje rukopisa u tekst, MyScript Calculator 2 za rješavanje jednadžbi i funkcija u u stvarnom vremenu i WPS Office za jednostavno pregledavanje i uređivanje dokumenata.

AI PC Lenovo ThinkBook i ThinkCentre neo

Lenovo je također najavio nove ThinkBook proizvode, ThinkCentre stolna računala i dodatke za tržište malih i srednjih tvrtki (SMB), s inovativnim značajkama, pametnim dizajnom i AI PC poboljšanjima. Novi ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid fleksibilno je hibridno rješenje s osnovnim sustavom prijenosnog računala i tabletom koji mogu raditi neovisno ili zajedno te se neprimjetno prebacivati s prijenosnog računala na tablet. Rješenje nudi jedinstvenu inovaciju koja pruža hibridno iskustvo između Windows i Android™ sustava. ThinkBook 13x Gen 4 je prekrasno i snažno Intel Evo Edition prijenosno računalo s fantastičnim trajanjem baterije, ugrađenom Copilot tipkom te je prvo Lenovo prijenosno računalo s neutralnom emisijom ugljika za SMB-ove4. ThinkBook 14 i Gen 6+5 moćno je, svestrano i pametno prijenosno računalo s do zadivljujućim 14,5-inčnim 3K zaslonom i uključuje priključak Graphics Extension (TGX) koji podržava novi ThinkBook Graphics Extension (TGX)5 dock koji povećava AI računalnu snagu. Lenovo je također predstavio ažurirani ThinkBook 16p Gen 5 koji kombinira snagu i eleganciju s podrškom za novi Magic Bay Studio i uključuje 4K kameru6 i integrirane zvučnike. ThinkCentre neo Ultra iskorištava najnoviju tehnologiju za isporuku nove generacije računala s umjetnom inteligencijom ultra malog formata, a ThinkCentre neo 50a Gen 5 sve-u-jednom stolno računalo bit će dostupno u formatu od 24 i 27 inča. Prijenosna računala ThinkBook, stolna računala ThinkCentre neo i Magic Bay Studio najnoviji su proizvodi i dodaci koji prikazuju inovativnost i vodstvo tvrtke Lenovo na tržištu malih i srednjih tvrtki.

Nedavno je na događaju Lenovo’s Tech World 2023, Lenovo prikazao primjer rješenja osobnog AI asistenta za računala s umjetnom inteligencijom kao dio svoje AI for All vizije. Pod okriljem rješenja Lenovo AI Now, Lenovo nastavlja s razvojem personaliziranog AI rješenja dizajniranog da krajnjem korisniku omogući interakciju na tipkovnici i putem prirodnog jezika. Privremeno nazvan Lenovo AI Now Personal Assistant pruža personalizirana interaktivna iskustva temeljena na bazi znanja korisnika na uređaju. AI Assistant će pojednostaviti tijek rada i poboljšati suradnju na osobniji i impresivniji način. Koristeći prirodni jezik, korisnici će moći provjeriti i promijeniti uobičajene postavke kao što su prikaz ili izvedba, pretraživati i sažimati e-poštu i dokumente, stvarati pozivnice za sastanke te spajati kameru uživo i avatare tijekom videokonferencije. Lenovo AI Now Personal Assistant započet će se uvoditi u prvoj polovici 2024. u Kini.

Osim toga, Lenovo je na CES-u prikazao dva jedinstvena uređaja s dokazom koncepta. Mechanical Energy Harvesting Combo je proizvod koji koristi mehaničko kretanje i sunčevo zračenje za napajanje miša i tipkovnice, eliminirajući potrebu za punjenjem. Miš i tipkovnica ergonomski su dizajnirani kako bi pružili udobnost i angažman za korisnika. Proizvod također podržava Bluetooth® i 2,4G bežične načine povezivanja, osiguravajući jednostavno povezivanje s više uređaja. Proizvod s dokazom koncepta je inovativno rješenje koje je usklađeno s predanošću tvrtke Lenovo prema implementaciji održivijih praksi.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE je revolucionarni i inovativni dokaz koncepta koji se može pohvaliti snažnim performansama, izvrsnim izgledom i predvodi trend inteligentnih poklopaca za prijenosna računala personalizacijom boja. Kroz Lenovo hardverska i softverska algoritamska rješenja i iskorištavanjem E Ink Prism™ tehnologije, korisnici mogu prilagoditi vanjske korice različitim uzorcima, stvarajući jedinstveni izgled prijenosnog računala. Ovaj koncept podržava do tisuću različitih slika, omogućujući korisnicima da izraze svoju osobnost i kreativnost. S tehnologijom ultra niske potrošnje energije iz E ink-a i Lenovo dizajnom sustava, gornji poklopac koji mijenja boju neće utjecati na trajanje baterije – čak i kada je sustav isključen, gornji poklopac se i dalje može mijenjati. Lenovo će istaknuti četiri sheme dizajna na CES 2024, uključujući dvije šarene sheme, dinamički sat i višesustavnu interakciju, koje nude različite i jedinstvene preferencije korisnika.

ThinkPad i IdeaPad s Intel Core Ultra procesorima

Lenovo je predstavio nova poslovna i potrošačka prijenosna računala dizajnirana za otključavanje novih AI iskustava i povećanje produktivnosti, kreativnosti i učinkovitosti. Novi Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-u-1 i IdeaPad Pro 5i su Intel Evo prijenosna računala koja pokreću najnoviji Intel Core Ultra procesori i Windows 11 koji pružaju optimalnu energetsku učinkovitost, performanse i impresivna iskustva. Namjenska podrška za AI ubrzanje pomoći će korisnicima prihvatiti nova iskustva i poboljšati učinkovitost u radu i igri, uključujući mogućnosti koje omogućuje Copilot u sustavu Windows. Bilo za posao ili slobodno vrijeme, ova prijenosna računala Lenovo među prvima su koja pokreću AI računalnu revoluciju koja će iz temelja promijeniti način na koji ljudi stvaraju, surađuju i komuniciraju s osobnim računalima. Dizajnirani kako bi korisnicima ponudili najopsežnija PC iskustva dosad, novi ThinkPad X1 i IdeaPad Pro 5i pomoći će korisnicima prihvatiti novu generaciju AI računalstva.

Baš kao i sljedeći val poslovnih prijenosnih računala, Lenovo ThinkVision™ 27 3D monitor je sada dostupan i spreman za povećanje produktivnosti i učinkovitosti. 3D monitor bez naočala sada ima još intuitivniju i interaktivniju verziju korisničkog sučelja 3D Explorera, koja kreatore pozdravlja u 3D svijetu, a može se koristiti i u 2D. Dodatno, monitor sada dolazi s povećanom softverskom podrškom kroz vlasničke aplikacije, uključujući Design Engine, koji eliminira potrebu za pojedinačnim dodacima za pružanje istinskog međudimenzionalnog iskustva hibridnog dizajna. Korisnici sada mogu dizajnirati u 2D i vizualizirati u 3D ili koristiti njegov 2D-u-3D Converter, omogućujući 2D u 3D konverziju slike, videa i sadržaja u stvarnom vremenu koju pokreće umjetna inteligencija. Uz AI, visoka rezolucija s visokom stopom osvježavanja, 2D sadržaj se trenutno pretvara u živopisan 3D sadržaj s preciznom prostornom rekonstrukcijom, bez obzira na to koliko složene pozadine mogu biti, a sve to bez potrebe za dodatnom snagom ili nadogradnjom sustava.

Lenovo Legion Gaming Ekosustav

Novi gaming ekosustav tvrtke Lenovo debitirao je na CES-u 2024 s osobnim računalima temeljenim na Microsoft Windows 11, perifernim uređajima, softverom i uslugama koje isporučuju snagu, optimizirano hlađenje, grafiku, prednosti AI-a i slobodu izgradnje ultimativnog gaming sustava. Novi portfelj osobnih računala uključuje sljedeća 16-inčna gaming prijenosna računala i stolna računala nove 9. generacije Lenovo Legion.

Lenovo Legion 7i (16”, 9), Lenovo Legion 5i (16”, 9), i Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9) su za gamere koji trebaju prijenosno računalo koje se može nositi s njihovim omiljenim igrama, kao i njihovim STEM aplikacijama.

Lenovo Legion 9i (16”, 9) je za one koji se neće zadovoljiti za ništa manje od najboljeg u svojem gamingu i stvaranju sadržaja.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 9) i Lenovo Legion Pro 5i (16”, 9) su za gamere koji trebaju vrhunski FPS, stil i zaslon.

Lenovo Legion Tower 7i i Legion Tower 5i su za one koji trebaju dodatne konjske snage vrhunskog gaming tower računala.

Novost ove godine su i prijenosna računala Lenovo LOQ™ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 i Lenovo LOQ 15AHP9 te Lenovo LOQ Tower 17IRR9 za gamere koji počinju svoj put prema ljestvici najboljih. Novi dodaci, kao što su Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming Mouse i Legion K510 Pro Mini Keyboard, zajedno s novom Lenovo AvatarMaster PC softverskom aplikacijom zaokružuju nadograđeni ekosustav.

Srž ove nove gaming linije je obitelj Lenovo vlasničkih hardverskih AI čipova – nazvanih LA AI čipovi – i prednosti koje oni donose Lenovo Legion i Lenovo LOQ gaming prijenosnim računalima. Prvi put predstavljeni na prošlogodišnjem CES-u, ovogodišnji LA AI čipovi moćnijji su nego ikad, omogućujući prijenosnim računalima Lenovo Legion i Lenovo LOQ postizanje još većeg FPS-a, povećanu energetsku učinkovitost i više. S izborom gaming prijenosnih računala, towera, monitora, dodataka, pa čak i Lenovo Legion Go za ručno držanje najavljenog na prošlom sajmu IFA, novi Lenovo gaming ekosustav omogućuje gamerima odabrati točnu postavku koja im je potrebna kako bi postigli gaming izvrsnost i dosegnuli svoje 'nemoguće'.

Podižući streaming i iskustvo kolaboracije na novu razinu, odabrani Lenovo Legion sustavi,7 uključujući Legion 7i (16”, 9) i Legion 5i (16”, 9) sada su opremljeni AvatarMasterom. Nova aplikacija koju pokreće AI, AvatarMaster transformira profile korisnika u 3D digitalni avatar, s potpunim mogućnostima prilagodbe od izgleda i crta lica do odjeće i dodataka. Nakon što kreiraju i prilagode svoje avatare, korisnici mogu animirati i emitirati svoju digitalnu verziju tijekom videokonferencija, gaming sesija i na više platformi.

Pomoćna tehnološka rješenja koja pokreće umjetna inteligencija

Lenovo je također bio ključni suradnik na revolucionarnim rješenjima pristupačnosti koje je predstavila zaklada Scott-Morgan na CES-u. Nove tehnologije, usmjerene na osnaživanje osoba s teškim invaliditetom, uključuju: hiper-realistični AI avatar razvijen s DeepBrain AI za očuvanje osobnosti i moći komunikacije; osobni veliki jezični model (LLM) na uređaju za prediktivni tekst koji je napravio Lenovo AI Innovation Center; hardver za praćenje pogleda testiran na Lenovo uređajima; i integriranu, AI optimiziranu, multimodalnu ulaznu platformu. Pionirska pomoćna tehnologija u središtu je kontinuiranog pokroviteljstva i suradnje Lenova sa zakladom Scott-Morgan te predanosti pružanju pametnije tehnologije za sve.