Gravitacijski teleskop snima egzoplanete 1000 puta snažnije od trenutne tehnologije

Otkako je 1992. otkriven prvi egzoplanet, astronomi su otkrili više od 5000 planeta na kojima bi možda bio moguć život. No, o njima znamo tek da postoje; sve ostalo uglavnom je obavijeno velom tajne. Kako bi zaobišli fizička ograničenja teleskopa, astrofizičari sa Sveučilišta Stanford razvili su novu konceptualnu tehniku ​​snimanja koja bi bila 1000 puta preciznija od danas postojeće tehnologije.

Gravitacijsko polje

Koristeći prednost efekta gravitacijskih leća, znanstvenici bi mogli izraditi daleko naprednije slike od trenutno dostupnih. Koncept manipuliranja solarnim gravitacijskim lećama opisan je u The Astrophysical Journalu.

Pozicioniranjem teleskopa, Sunca i egzoplaneta u liniji sa Suncem u sredini, znanstvenici bi mogli koristiti gravitacijsko polje Sunca kako bi povećali svjetlost s egzoplaneta. Za razliku od povećala koje ima zakrivljenu površinu koja savija svjetlost, gravitacijska leća ima zakrivljeni prostor-vrijeme koji omogućuje slikanje udaljenih objekata.

Primjer rekonstrukcije Zemlje uz pomoć svjetlosnog prstena oko Sunca. Algoritam koji omogućuje ovu rekonstrukciju može se primijeniti na egzoplanete za superiorno snimanje

Nova metoda može rekonstruirati površinu planeta iz jedne slike, snimljene izravno u Sunce. Zahvaćanjem svjetlosnog prstena kojeg egzoplanet formira oko Sunca, algoritam može ukloniti svjetlost iz prstena obrnutim savijanjem gravitacijske leće, što prsten pretvara u okrugli planet.

Udaljeni teleskop

Kako bi se snimila slika egzoplaneta kroz solarnu gravitacijsku leću, teleskop bi morao biti postavljen najmanje 14 puta dalje nego što se Pluton nalazi od Sunca, dakle iza ruba Sunčevog sustava i dalje nego što su ljudi poslali neku svemirsku letjelicu. Ali, ta je udaljenost tek mali djelić svjetlosnih godina između Sunca i egzoplaneta.

Istraživači vjeruju da će do implementacije ideje proći najmanje 50 godina

Da bismo trenutno snimili egzoplanet u rezoluciji koju znanstvenici opisuju, trebao bi nam teleskop 20 puta širi od Zemlje. Koristeći sunčevu gravitaciju poput teleskopa, znanstvenici to mogu iskoristiti kao masivnu prirodnu leću. Teleskop veličine Hubblea, u kombinaciji sa solarnom gravitacijskom lećom, bio bi dovoljan za snimanje egzoplaneta s dovoljno snage za snimanje finih detalja na površini.

Shematski dijagram koncepta razvijenog na Sveučilištu Stanford

Istraživači kažu da će proći najmanje 50 godina prije nego što će se ova tehnologija moći primijeniti, a vjerojatno i dulje. Trebat će nam brže svemirske letjelice jer bi, uz trenutnu tehnologiju, moglo proći 100 godina da doputuju do leće. Koristeći solarna jedra ili Sunce kao gravitacijsku praćku, to bi se vrijeme moglo skratiti na 20 do 40 godina. A to je malo vremena u usporedbi s mogućnošću da si pronađemo rezervni planet.