Život buja na planetu K2-18b sličnom Zemlji, smatraju britanski astronomi

U podacima dobivenima putem svemirskog teleskopa James Webb astronomi s Instituta za astronomiju britanskog sveučilišta Cambridge pronašli su tragove života na jednom udaljenom egzoplanetu, donosi BBC. Tim astronoma proučavao je podatke o atmosferi planeta K2-18b i u njima pronašao dokaze za postojanje molekula dimetil sulfida i dimetil disulfida koje – barem na Zemlji – proizvode isključivo jednostavni živi organizmi. To je već drugi put da znanstvenici pronalaze tragove mogućeg života u podacima prikupljenima opažanjem tog egzoplaneta, što dodatno pojačava sumnju da su preliminarni rezultati zaista točni.

"Najsnažniji signal dosad"

Nova opažanja i analize izrodili su iznenađujuće podatke. Molekule, za koje se smatra da su znakovi života, na ovom se planetu nalaze u koncentracijama tisućama puta većima negoli na Zemlji. "Ovo je najsnažniji signal dosad da tamo možda postoji život. Realistično mogu reći da ćemo taj signal moći potvrditi kroz jednu do dvije godine", izjavio je profesor Nikku Madhusudhan, voditelj istraživačkog tima. "Ako je povezanost tih molekula sa životom stvarna, onda taj planet buja životom", dodaje.

Planet K2-18b nalazi se na udaljenosti od oko 124 svjetlosne godine od Zemlje. Oko 8,6 puta je masivniji od Zemlje i ima promjer oko 2,6 puta veći od našeg planeta. Orbitira oko zvijezde u zviježđu Lava, crvenog planeta K2-18. Jednu punu orbitu (godinu) prođe svaka 33 dana, a nalazi se u nastanjivoj "zoni Zlatokose", što znači da je na njemu temperatura umjerena, voda se može naći u tekućem obliku, no planet je vrlo vjerojatno sastavom sličniji Uranu ili Neptunu negoli Zemlji. Riječ je vjerojatno o plinovitom mini-Neptunu.

Sastav atmosfere K2-18b, izmjeren 2023. NASA, CSA, ESA, R. Crawford (STScI), J. Olmsted (STScI), Science: N. Madhusudhan (Cambridge University)

Potrebno još podataka

Za sada ovo je otkriće na statistički značajnoj razini od tri sigma, dakle ima pouzdanost od 99,7%. Do pet sigma (99,99999%) bit će potrebno prikupiti još podataka i potvrditi da i oni pričaju istu priču. Čak i kad ili ako se to dogodi, preostaje otkriti što je zaista stvorilo spomenute "sumnjive" molekule – nije, naime, 100% nužno da su one i tamo nusproizvod živih bića.

Prije ovog otkrića, 2019. godine primijećena je bila prisutnost vodene pare u atmosferi K2-18b, što je skrenulo pozornost na taj planet. Nakon toga, 2023. teleskop Webb je otkrio ugljični dioksid i metan u njegovoj atmosferi. Podaci su tumačeni kao dokaz vodenog oceanskog planeta s atmosferom bogatom vodikom i od tada se egzoplanet proučava kao potencijalno nastanjiv svijet koji temperaturom nalikuje "plinovitoj Zemlji".