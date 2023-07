Aktivni Hi-Fi zvučnici - puno razloga za i malo protiv

S rastom popularnosti streaminga su iz soba nestale gomile ploča, kazeta, cd-a, a onda i hard diskova sa zbirkama glazbe. S Wi-Fi zvučnicima su nestali brojni kablovi, komponente i ormari za njih. Većina ljubitelja glazbe je ovo s oduševljenjem prihvatila, jer sve manje nas pronalazi vremena i volje posvetiti se klasičnom HiFi-ju, traženju i podešavanju komponenata na beskrajnom putu do perfekcije.

No unatoč tendenciji za pojednostavljenjem svega, ne smanjuje se broj onih koji cijene dobar zvuk i opuštajući doživljaj koji donosi slušanje glazbe u Hi-Fi kvaliteti. Takvi će poželjeti kvalitetan i cjenovno odmjeren sustav gdje je moguće trenutno pokrenuti željenu glazbu. Komfor, brzina i praktičnost su odlike koje traži novo vrijeme i to je trend koji neće stati, a Wi-Fi zvučnici se savršeno uklapaju u njega. Ovdje primarno govorimo aktivnim stereo zvučnicima koji zapravo jedino i mogu isporučiti istinski Hi-Fi doživljaj, dok ćemo o onima all-in-one i multiroom više pisati u narednom tekstu.

POPUST OD 10% ZA ČITATELJE BUGA Ronis je za čitatelje Buga pripremio popust od 10% prilikom kupnje bilo kojih iz kategorije aktivnih WiFi zvučnika. Ostvarite popust unosom koda BUG4ACTIVE u košaricu prilikom kupnje zvučnika. Ova specijalna akcija za čitatelje Buga traje narednih 7 dana.

Aktivni Wi-Fi zvučnici, kao i njihovi rođaci pasivni ili „obični“ zvučnici, postoje kao opcija od kada je dobrog zvuka i čežnje za istim. No povijesno gledano dugo vremena su svoju primjenu nalazili samo u profesionalnom okruženju kao monitori u tonskim studijima. Profesionalci su cijenili praktičnost, direktno spajanje na tonski pult, izostanak vanjskih pojačala i njihov, kako su oni govorili, neutralan, rezolutan i jasan zvuk. Dugo je izgledalo da će tako ostati no onda su se navike kupaca počele mijenjati, etablirao se novi lifestyle, brzina interneta probija barijere, streaming servisi su realnost i aktivni Wi-Fi zvučnici postaju sve poželjniji.

Ovo je dobro mjesto za naglasiti razliku između aktivnih Wi-Fi zvučnika i BT zvučnika. Wi-Fi zvučnici se zbog načina prijenosa zvuka jasno razlikuju od onoga što zovemo Bluetooth zvučnik i koji su zapravo potpuno bežični i imaju naglasak na prenosivosti, a gotovo nikada ne daju Hi-Fi zvuk. Bluetooth je praktičan za prenosivost jer nije vezan za mrežu, ali ima manju propusnost, zvuk se komprimira i samim time reprodukcija gubi na kvaliteti više nego kad putuje Wi-Fi mrežom. Kućni zvučnici su statični, a mi i naši mobiteli nismo, pa je za njih još jedna prednost što se će nastaviti svirati i kada se onaj tko je preko mreže pokrenuo glazbu makne iz kuće, odnosno van BT zone.

Kako to radi i koje su prednosti?

Aktivni zvučnici su zapravo zvučnici s ugrađenim pojačalom. Izostanak vanjskog pojačala koje traži kvalitetno povezivanje i svoj prostor im je ujedno i najveća prednost iz koje proizlazi niz praktičnosti. Druga važna prednost je izostanak pasivne skretnice kao kod „običnih“ zvučnika. Ovo za manje upućene traži tehničko objašnjenje pa pokušajmo biti svima razumljivi. Pasivna skretnica se nalazi u svakom zvučniku i njezin je zadatak na svaku zvučničku jedinicu u kutiji dopremiti frekvencijski opseg u kojem se ta jedinica najbolje snalazi.

Dakle, ako imate zvučničku kutiju koja se sastoji od bas, srednjetonskog i visokotonskog zvučnika na sve te jedinice treba dovesti frekvencijski pojas s kojim ista može dobro raditi. Taj zadatak obavljaju filteri koji se sastoje od zavojnica, kondenzatora i otpornika. Skretnica se nalazi između pojačala i zvučnika i očito utječe na oboje i ta interakcija inherentno ima mnogo problema. Nezgodna osobina pasivnih filtera su fazni otkloni koji su veći što je veća strmina filtera skretnice (6, 12, 18 ili 24 db/oktava) i sve to skupa jako opterećuje pojačalo.

Zbog toga za mnoge pasivne zvučnike nije lako naći odgovarajuću amplifikaciju. No ne i nemoguće. Mnogi ljubitelji dobrog zvuka su za svoje omiljene zvučnike našli pojačalo „baš po mjeri“ što im daje dodatni užitak u slušanju. Raymond Cooke, legendarni konstruktor i osnivač tvrtke KEF tvrdio je da se audiofili ne odlučuju na aktivne zvučnike zbog psiholoških razloga. Nedostaje im faktor posjedovanja izlaznog pojačala. Sigurno je da i sam faktor traženja i parenja “savršene” HiFi komponente za svoj prostor i uho, dio audiofilskog užitka koji aktivni zvučnik uskraćuje.

Dakle druga prednost aktivnih zvučnika je aktivna skretnica koja se nalazi ispred pojačala i tako ne utječe negativno na njegov rad. Aktivna skretnica se sastoji od kondenzatora, otpornika i tranzistora i nije problem konstruirati je s velikom strminom rezova. Zašto je to važno? Važno je zato da u području „rezne“ frekvencije (recimo 2000 Hz koja je česta u dvostaznim dizajnima) zvučničke jedinice zajedno rade u što manjem području i time izbjegavaju dodatne koloracije. Aktivno to nije problem za razliku od pasivnih skretnica.

Ova osobina jako olakšava dizajn pojačala u aktivnim zvučnicima jer ista mogu biti konstruirana baš za određenu zvučničku jedinicu. Recimo za bas-mid napravite 100W pojačalo dok vam je za visokotonac dovoljno 40W. U aktivnom dizajnu moguće su manje ili veće korekcije akustike prostorije u vidu odvojenog potenciometra za bas i visoke frekvencije pa sve do složenih i vrhunskih DSP rješenja koja jako puno koštaju ali mogu dovesti do vrhunskih rezultata.

U konstruiranju subwoofera aktivni pristup je preuzeo potpuni primat. Aktivne skretnice u kombinaciji s pojačalima u D klasi daju apsolutno najbolje rezultate i ne postoji način da se to dobro napravi na pasivan način, zbog svih problema koji donose veliki potrebni induktiviteti i kapaciteti u potrebnim pasivnim skretnicama.

Boljke aktivnih zvučnika

Površno i teoretski, čini se da su aktivni zvučnici apsolutno bolji izbor od pasivnih, no ništa nije idealno. Prvi problem je ekonomizacija. „Sve u jednom“ rješenja mahom pate od ušteda, a kod zvučnika se to često odrazi na kvaliteti pojačala i zvučničkih jedinica da bi se složio proizvod konkurentne cijene. Drugi je problem činjenica da su pojačalo i zvučnici uglavnom u istom kućištu pa elektronika trpi popriličan stres od vibracija uzrokovanim gibanjem zvučničkih jedinica, što svakako utječe i na reprodukciju.

Ovo se rješava kvalitetnom izolacijom koja nije jeftina, pa je nećete pronaći kod povoljnijih modela. Dakle svi su ovi problemi zapravo uvjetni i nestaju kako se krećemo prema višoj klasi. No i kada se i sve to prilagodi, izolira i popeglaju se frekvencije, neki zvučnici ne sviraju kako treba. Zato i nije lako napraviti dobre zvučnike bilo aktivne ili pasivne. Za uspjeh je potrebna sinteza znanja i iskustva, stoga tradicija i ime često igraju veliku ulogu na putu do dobrog zvuka i „kinezi“ tu nemaju puno šanse.

Napomenimo još da većina ovih zvučnika nudi multiroom sustav ozvučenja, gdje možete povezati zvučnike u različitim prostorijama i upravljati njima s jednog mjesta, uključujući izbor glazbe i glasnoću. Pametni Wi-Fi zvučnici sa ugrađenim mikrofonm su također kompatibilni sa smart home sustavima i glasovnim asistentima, tako da možete lako kontrolirati glazbu glasom.

Koje odabrati i gdje ih kupiti

Najpoznatiji proizvođači aktivnih zvučnika u Hi-Fi klasi su KEF, Acoustic Energy, Harman Kardon i američki Audioengine koji je najpoznatiji po dimenzijama malim zvučnicima koji donose Hi-Fi iskustvo slušanja glazbe na radni stol. Donosimo nekoliko preporuka iz ponude Ronisa gdje ćete pronaći velik izbor svih brendova i boja na zalihi. Širina ponude može zbuniti, ali zato su uvijek tu iskusni prodavači spremni dati vam konkretan savjet i preporuku.

Preporučeni aktivni zvučnici



KEF LSX II

Cijena : 1.489 eura

: 1.489 eura Cijena uz BUG popust (kod BUG4ACTIVE ): 1.340 eura

(kod ): 1.340 eura Pogledajte specifikacije i kupite ovdje

HARMAN/KARDON Citation Tower

Cijena : 2.499 eura

: 2.499 eura Cijena uz BUG popust (kod BUG4ACTIVE ): 2.249 eura

(kod ): 2.249 eura Pogledajte specifikacije i kupite ovdje

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Cijena : 1.314 eura

: 1.314 eura Cijena uz BUG popust (kod BUG4ACTIVE ): 1.182 eura

(kod ): 1.182 eura Pogledajte specifikacije i kupite ovdje

AUDIOENGINE A5+

Cijena : 589 eura

: 589 eura Cijena uz BUG popust (kod BUG4ACTIVE ): 530 eura

(kod ): 530 eura Pogledajte specifikacije i kupite ovdje

AUDIOENGINE A2+